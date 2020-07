Accountantsberoep direct na zomer op politieke agenda

De Tweede Kamer wil direct na het zomerreces overleggen over het accountantsdossier. Dat bleek tijdens de vergadering van de vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer.

‘Voordat de drukte begint’

Het overleg over het accountantsberoep stond oorspronkelijk gepland voor eind april. Maar de coronacrisis verhinderde dat het onderwerp toen ter sprake kwam. Uit een rondje langs de Kamerfracties blijkt dat vrijwel alle fracties het dossier accountancy hoog op de prioriteitenlijst hebben staan. Groen Links-Kamerlid Bart Snels vroeg de griffie om het AO Accountancy direct na het zomerreces, ‘voordat de drukte begint’, in te plannen. De overige Kamerleden sloten zich hierbij aan.

Technische briefing

Vanuit het CDA kwam de suggestie om vlak voor het AO Accountancy nog een technische briefing in te plannen, waarbij gesproken kan worden met de MCA en CTA. Die commissies presenteerden begin dit jaar allebei hun finale rapportages met aanbevelingen voor het accountantsberoep. Op basis van die rapporten stuurde minister Hoekstra op 20 maart een kabinetsreactie naar de Tweede Kamer. Die reactie is leidend in het overleg met de Kamer en vormt ook het vertrekpunt voor de beide Kwartiermakers Toekomst Accountancysector, die door de minister zijn aangesteld om opvolging te geven aan de aanbevelingen.

Long read

De verwachting is dat het AO in september zal plaatsvinden; een finale datum voor het overleg is nog niet bekend. Op de website van ESB staat een interessant discussiestuk over de toekomst van de accountantscontrole: Stel wederzijds vertrouwen centraler bij toezicht op accountantsorganisaties

