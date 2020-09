Pandjesbaas vergaarde 11 huizen zonder inkomsten

Het OM heeft drie jaar gevangenisstraf geëist tegen een 49-jarige man uit Delft die geen legale inkomsten had, maar via hypotheekfraude in staat bleek om 11 woningen aan te kopen, waarvan er 10 werden verhuurd aan studenten.

De man begon zijn carrière als pandjesbaas in 2010, toen hij een pand wist te kopen met vervalste loonstroken en werkgeversverklaringen.

Zijn vaste dienstbetrekking bij een vriend stond echter niet geregistreerd in de bedrijfsadministratie. Ook de andere panden zouden zijn gekocht met zwart geld. Volgens het OM zou de Delftenaar zijn vriend en getuige hebben geprobeerd te beïnvloeden: ‘Hun zeggen dat ik toen niet bij jou gewerkt heb, nou dat is het enigste waarover je moet verklaren.’

Geld- en drugsvondst

De man kwam in 2017 in het vizier van de politie, die een tip had gekregen dat er geld en drugs zouden liggen in een van de panden. Een huiszoeking leverde toen 400 gram hennep en € 30.000 contant geld op. Waar dat vandaan kwam, kon de man niet verklaren. Hij raakte toen ook zijn in Duitsland gekochte Volkswagen Passat kwijt. Wat het OM betreft worden in totaal elf huizen en twee garageboxen verbeurd verklaard. ‘De verdachte heeft in Delft met crimineel geld een vastgoedportefeuille opgebouwd’, aldus de officier van justitie. ‘Hij verhuurt vooral aan studenten. Dit is een voorbeeld bij uitstek van verwevenheid tussen de onderwereld en de bovenwereld. Het tegengaan hiervan is van groot belang. Het voorkomt dat criminelen zich een legitieme status verschaffen en een rol kunnen gaan spelen in de bovenwereld.’