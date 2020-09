Vijlbrief: fiscaal stimuleren van emissievrije auto’s niet ondoelmatig en duur

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën is het niet eens met de Algemene Rekenkamer dat het fiscaal stimuleren van elektrische auto’s ondoelmatig en duur is en dat de klimaatwinst zeer beperkt is. Dat antwoordt Vijlbrief op Kamervragen van de leden Lodders, Dijkstra (VVD) en Omtzigt (CDA) over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Autobelastingen als instrument’.

Relatief duur instrument?

De Algemene Rekenkamer kwam in dat rapport afgelopen zomer met de aanbeveling om te bekijken of het nog wel wenselijk is om de huidige fiscale stimulering van elektrische auto’s voort te zetten, omdat dat ondanks de versoberingen in 2019 en 2020 nog steeds een relatief duur instrument zou zijn om CO2-uitstoot te verminderen. Op de vraag of de staatssecretaris het daarmee eens is of niet antwoordt hij:

‘In het Klimaatakkoord heeft het kabinet de ambitie opgenomen dat in 2030 alle nieuw verkochte personenauto’s emissievrij zijn. Deze ambitie is in lijn met het door het kabinet gestelde doel in de nationale Klimaatwet dat de broeikasgasemissies in 2050 met 95% moeten zijn gereduceerd ten opzichte van 1990. In het Klimaatakkoord is daarom voor de periode 2020-2025 een nieuw stimuleringspakket voor emissievrije auto’s afgesproken, waarmee de transitie naar emissievrij rijden wordt versneld. Deze transitie leidt primair tot een lagere CO₂-uitstoot, maar bijvoorbeeld ook tot gezondere lucht, minder geluidsoverlast en verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd wordt de stimulering van emissievrije personenauto’s richting 2025 afgebouwd om gelijke tred te houden met de marktontwikkelingen en de dalende kosten van emissievrije auto’s en gericht op middelgrote en kleine emissievrije auto’s. Door de stimulering van dure emissievrije auto’s te beperken – dit is al ingezet in 2019 en 2020 – en de stimulering af te bouwen in lijn met de dalende kosten van emissievrij rijden wordt overstimulering tegengegaan. Ik ben het dan ook niet eens met de conclusie dat het fiscaal stimuleren van emissievrije auto’s ondoelmatig en duur is.’

Klimaatwinst

Vijlbrief is het ook niet eens met de conclusie van de Algemene Rekenkamer dat de klimaatwinst van de fiscale stimulering zeer beperkt is, antwoord hij desgevraagd:

‘Nee. De gemiddelde CO₂-uitstoot van de fossiele nieuwverkopen komt bijvoorbeeld in 2019 uit op circa 116 g/km. Door de nieuwverkopen van emissievrije auto’s komt de totale gemiddelde CO₂-uitstoot in 2019 uit op circa 100 g/km. Deze reductie was bij een aandeel van EV’s van 14% van de nieuwverkopen. De CO₂-uitstoot van personenauto’s bedroeg in 2019 circa 10% van de totale broeikasgasemissies in Nederland. Als de hele vloot is geëlektrificeerd verdwijnt deze uitstoot geheel.’

