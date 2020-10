‘FIU doet weinig met meldingen ongebruikelijke transacties’

Accountants, notarissen en banken doen relatief vaak melding van ongebruikelijke transacties, maar bij de FIU gebeurt daar maar zelden iets mee. Mede vanwege capaciteitsproblemen bij de FIU worden negen op de tien witwasmeldingen nauwelijks bekeken. Dat meldt platform voor onderzoeksjournalistiek Investico op basis van cijfers die het bij de financiële inlichtingendienst opvroeg.

Geautomatiseerde checks

FIU voert bij de meeste meldingen van ongebruikelijke transacties alleen geautomatiseerde checks uit. Van het totale aantal meldingen is in de afgelopen drie jaar negentig procent nog niet onderzocht, afgezien van een computercontrole. Die computercontroles werken ook nog eens niet naar behoren, zegt FIU-hoofd Hennie Verbeek-Kusters tegen Investico. ‘We vinden dat onze IT naar een hoger niveau moet om ons werk beter te kunnen doen.’

Zeer beperkte capaciteit

De FIU ontving vorig jaar ruim 2,4 miljoen meldingen van banken, notarissen, accountants en betaalkantoren. Dat zijn er meer dan bij het Amerikaanse equivalent FinCEN binnenkwamen. De capaciteit bij de FIU om actie te ondernemen op meldingen is ondertussen bedroevend laag. De organisatie vraagt al jaren om extra personeel en heeft in vergelijking met bijvoorbeeld haar Duitse evenknie erg weinig mankracht. In Duitsland komen jaarlijks 120.000 meldingen binnen, en ondanks de 475 fte om die te onderzoeken bestaan daar grote werkachterstanden die elk jaar toenemen. In Engeland zijn er een half miljoen meldingen per jaar, met 118 mensen om die te onderzoeken. De Nederlandse FIU krijgt jaarlijks zo’n 2,5 miljoen meldingen, maar heeft slechts 63 fte om ze te onderzoeken.

Bron: Investico