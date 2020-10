Subsidiepot elektrische auto stroomde snel leeg door acties Renault en Nissan

Subsidie-aanvragen voor de aanschaf van een elektrische auto (EV) worden met ingang van 31 oktober niet meer doorgeschoven naar volgend jaar, meldt staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). De subsidiepot voor dit jaar is al leeg; acties van Renault, MG en Nissan zorgden in korte tijd voor bijna de helft van de aanvragen.

Van Veldhoven antwoordt op Kamervragen van D66-lid Schonis. Het budget voor dit jaar bedroeg € 10 miljoen, goed voor subsidie op de aanschaf van 2.500 EV’s. Het grote succes is voor een deel toe te schrijven aan autofabrikanten: ‘Bij de aanvang van de regeling hebben MG, Nissan en Renault de subsidie zelf (tijdelijk) verdubbeld. Dit heeft tot en met eind juli voor 44% van alle aanvragen voor nieuwe EV’s gezorgd’, aldus Van Veldhoven. Ze denkt dat er ook particulieren zijn geweest die hun aankopen en lease deels hebben uitgesteld met het oog op de regeling.

Begin juli kwam er een tweede piek in de aanvragen, toen werd bericht dat het subsidieplafond bijna was bereikt.

Minder zakelijke EV’s

Tot en met augustus zijn er 22.089 nieuwe EV’s op kenteken gezet. Het aandeel zakelijke auto’s was met 67% minder dan in heel 2016, toen 85% zakelijke EV’s een kenteken kregen. Dat had te maken met het eindigen van de lage fiscale bijtelling, wat in december voor lange wachtrijen bij de uitgifte van Tesla’s zorgde. Dit jaar valt 92% van de particuliere EV’s in het A- tot en met C-segment. Vorig jaar was dat 51%.

Niet meer doorschuiven

Omdat nog niet bekend is wanneer EV’s die onder de regeling vallen op kenteken worden gezet, is nog niet volledig duidelijk hoeveel aanvragen er onder de subsidieregeling zijn gevallen. Wel is het maximum voor dit jaar bereikt; volgende aanvragen schuiven door naar 2021. Het budget voor komend jaar is al voor 58% op: er staan 2.075 aanvragen in de wacht. Daarom wordt de doorschuifregeling na 30 oktober gestopt. ‘Het kabinet wil dat particulieren elk jaar daadwerkelijk de kans hebben om in aanmerking te komen voor subsidie.’

Het budget voor gebruikte elektrische personenauto’s is nog niet uitgeput: rond 1 oktober konden er nog 1.600 aanvragen worden gedaan. ‘Naast de groei in de particuliere verkoop, zien we dat door de coronacrisis de vraag naar elektrische personenauto’s in het zakelijke segment achterblijft.’ Volgend jaar volgt een eerste tussentijdse evaluatie van de subsidieregeling.