Nieuwe subsidieregeling moet verkoop elektrische auto’s uit dip helpen

Vanaf 1 juli komt er een nieuwe subsidieregeling voor kopers van een elektrische auto: die krijgen dan € 4.000 terug van de aankoopprijs. Die regeling zou minister Van Veldhoven (Milieu en wonen) hebben afgesproken met de autobranche en milieuorganisaties, meldt RTL.

De Tesla Model 3 (prijs: net geen € 50.000) was vorig jaar de meest verkochte auto. Dat had veel te maken met de lage bijtelling van 4% voor leaserijders. Nu de bijtelling is verdubbeld, zijn de verkoopcijfers ingestort: in januari haalden maar 43 nieuwe eigenaren hun Model 3 op. In totaal werden er 1.474 elektrische auto’s geregistreerd, tegen ruim 23.000 in december.

Subsidie tot € 45.000

Nieuwe prikkels moeten met name de fiscaal gedreven particuliere automobilist weer richting duurzaam gedrag bewegen. Volgens bronnen van RTL Nieuws gaat het om een aanschafsubsidie van € 4.000, terwijl die voor occasions € 2.000 zou gaan bedragen. De subsidie voor nieuwe elektrische auto’s geldt voor modellen tot € 45.000: de Tesla blijft daarmee buiten bereik. Een tweedehands auto moet wel aan bepaalde eisen voldoen en via een vakhandel worden gekocht om voor subsidie in aanmerking te komen. Omdat er de komende jaren meer betaalbare elektrische auto’s worden verwacht, wordt de subsidie tot 2025 stapsgewijs afgebouwd.

Geen gratis laadtegoed

Er was voor dit jaar al een subsidieregeling voorzien, maar die moest nog worden uitgewerkt met milieuorganisaties en de autosector. De details van de regeling zouden over enkele weken bekend worden gemaakt, waarna internetconsultatie volgt. Subsidie in de vorm van laadtegoed lijkt van de baan omdat de uitvoering te ingewikkeld is. Wel krijgen kopers van elektrische occasions mogelijk garanties over software-updates en de status van de accu. Elektrische auto’s zijn tot en met 2024 vrijgesteld van BPM en motorrijtuigenbelasting.

Bron: RTL Nieuws