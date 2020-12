Aantal aan zorgfraude gerelateerde ongebruikelijke transacties flink afgenomen

Het aandeel bij de FIU gemelde ongebruikelijke transacties dat mogelijk te relateren is aan zorgfraude ten opzichte van het totaal aantal meldingen van ongebruikelijke transacties is vorig jaar aanzienlijk gedaald. Dat schrijft minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport in een Kamerbrief waarin ze uitgebreid ingaat op het mogelijk financieren van terrorisme met de opbrengsten uit zorgfraude.

Ondanks die daling blijft het onverminderd van belang dat opsporingsinstanties alert blijven op mogelijke relaties tussen zorgfraude en terrorismefinanciering en dat zorgfraude in het algemeen wordt voorkomen, schrijft Van Ark.

Cijfers ongebruikelijke en verdachte transacties

In de openbare jaaroverzichten 2018 en 2019 van de FIU-Nederland staat vermeld, dat gericht aandacht is besteed aan dossiers met een mogelijk kenmerk van aan de zorgsector gerelateerde fraude. FIU-Nederland heeft in 2018 en 2019 analyses verricht om de omvang van zorgfraude-gerelateerde transacties in beeld te brengen. FIU-Nederland heeft aan de minister aangegeven dat een deel van de ongebruikelijke transacties gerelateerd aan zorgfraude, mogelijk te maken zou kunnen hebben met terrorismefinanciering. Hieronder de cijfers uit het openbare Jaaroverzicht 2018 en het Jaaroverzicht 2019, aangevuld met nadere gegevens van de FIU-Nederland over verdachte transacties per 30 september 2020.

Er is een significante daling in 2019 ten opzichte van 2018 van het aandeel ongebruikelijke transacties dat mogelijk te relateren is aan zorgfraude ten opzichte van het totaal aantal meldingen van ongebruikelijke transacties, constateert de minister. Daarnaast is het aantal ongebruikelijke en verdachte transacties dat mogelijk te relateren is aan zorgfraude en met een mogelijk verband naar terrorismefinanciering, in 2019 ten opzichte van het jaar daarvoor sterk afgenomen.

Informatie over het mogelijk financieren van terrorisme met de opbrengsten uit zorgfraude