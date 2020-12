Aanvragen NOW 3 per direct weer mogelijk

Naar aanleiding van de maandagavond afgekondigde lockdown is het UWV-loket om een aanvraag in te dienen voor de derde periode van de NOW-regeling dinsdagochtend om 9.00 uur weer opengesteld. Werkgevers die vanwege de nieuwe maatregelen een aanvraag voor de NOW willen indienen bij het UWV kunnen dat nu alsnog doen. Een aanvraag indienen kan tot en met 27 december.

Periode voor omzetverlies flexibel

Werkgevers komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden oktober tot en met december als ze minimaal 20 procent omzetverlies hebben over een periode van drie maanden. Werkgevers die geen aanvraag hebben ingediend voor de tweede periode NOW kunnen zelf kiezen over welke periode het omzetverlies moet worden berekend: oktober-december, november-januari of december-februari. Zij kunnen in die keuze dus (enigszins) rekening houden met de nu aangekondigde maatregelen. Voor werkgevers die wel gebruik hebben gemaakt van de vorige periode NOW geldt dat de drie maanden waarover zij het omzetverlies opgeven, moeten aansluiten op de periode die ze de vorige keer hebben opgegeven.

Die tegemoetkoming in de loonkosten is maximaal 80 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Lockdown

Aanvankelijk konden werkgevers een aanvraag indienen tot en met zondag 13 december. ‘Maar de lockdown zorgt voor een ingrijpend andere situatie voor werkgevers die aanvankelijk dachten geen tegemoetkoming (meer) nodig te hebben’, zegt UWV-bestuurder Janet Helder maandagavond. ‘De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ons daarom gevraagd het loket weer te openen. Uiteraard werkt UWV daar graag aan mee en we hebben ervoor gezorgd dat deze werkgevers vanaf morgenochtend bij ons terecht kunnen om een aanvraag te doen.’

Tot nu toe 58.000 aanvragen binnen

Sinds 16 november hebben zo’n 58.000 werkgevers een aanvraag ingediend voor de derde NOW-periode, meldt het UWV. Van de ingediende aanvragen zijn er inmiddels 36.000 toegekend. Aan deze werkgevers, die samen 643.000 mensen in dienst hebben, is de eerste termijn van het voorschot overgemaakt, in totaal 559 miljoen euro. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

Snelle afhandeling

Het UWV wijst er op dat het voor een snelle afhandeling van belang is dat werkgevers de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. Om werkgevers daarbij te helpen zijn op de website van UWV uitgebreide informatie en instructiefilmpjes te vinden. Ook is het van belang dat werkgevers een realistische inschatting van hun situatie maken. Met de rekenhulp omzetverlies kunnen werkgevers het percentage aan omzetverlies berekenen. Op www.simulatienow.nl kunnen werkgevers een inschatting maken van de hoogte van het voorschot en de uiteindelijke tegemoetkoming. De tool laat onder andere zien wat de gevolgen zijn van een dalende loonsom.