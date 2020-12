Strengere lockdown: de nieuwe maatregelen

Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe, meldde het kabinet maandagavond. De nieuwe maatregelen op een rij.

Met ingang van dinsdag 15 december tenminste tot en met 19 januari:

Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen

Ontvang thuis maximaal 2 personen van 13 jaar of ouder

Aantal locaties sluiten: Winkels (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen) Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s, seksinrichtingen Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, etc Dierenparken, pretparken, etc Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, wellness, etc Restaurants en café’s

Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.

Dringend advies om thuis te werken

Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.

Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen

Boek tenminste tot medio maart geen reizen naar het buitenland en ga ook niet naar het buitenland

Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan

Onderwijs

Van 16 december tot en met tenminste 17 januari bieden onderwijsinstellingen voornamelijk onderwijs op afstand. In het voortgezet onderwijs kan praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het (voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden. In MBO, HBO en WO mogen examens en tentamens worden afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk. In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten. De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn in deze periode gesloten.

Kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, kunnen wel naar de basisschool of naar de kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Er zijn uitzonderingen

Op 24, 25 en 26 december mag je thuis 3 mensen van 13 jaar of ouder ontvangen

De zorg moet zoveel toegankelijk blijven. Uitvoerders van (para)medische beroepen mogen doorwerken.

Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen, drogisterijen, apotheken, opticiens, audiciens, winkels voor reparatie en onderhoud mogen openblijven. Doe-het-zelfzaken mogen een afhaalfunctie inrichten.

Servicepunten voor het ontvangen en versturen van pakketten mogen open blijven

Locaties voor zakelijke dienstverlening (banken, hypotheekverstrekking, makelaars) blijven open. Het loket van de gemeente, de rechtbank en andere overheidslocaties blijven ook open.

Boeken afhalen bij bibliotheken blijft mogelijk.

Buurthuizen blijven open voor dienstverlening aan kwetsbare mensen.

Topsporters in de topsportcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.

