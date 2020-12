HET JAAR VAN (6) Jurroen Cluitmans: ‘Bij assurance zit uiteindelijk toch de kern van het beroep’

Hoe kijken spelers in accountancy en belastingadvies terug op 2020 en wat wensen zij voor 2021? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Jurroen Cluitmans is opleidingscoördinator bij Full Finance opleidingen en adviseert kantoren over opleidingstrajecten voor medewerkers.

Op welke manier beïnvloedde Corona jouw werk?

‘En ineens was alles online… Voor veel werkzaken was dat niet echt een verandering, maar wel voor het onderwijs. Een kleine twee weken voor we met ons voorjaarsprogramma van onze AA-opleiding zouden starten, kwam de eerste lockdown. We hebben er keihard aan gewerkt om een online-start te maken, en dat is prima gelukt. Maar het is wel anders, merk ik zowel als opleidingscoördinator als als docent. Ik ben blij dat wij in onze AA-opleiding kleine groepen hebben. Dat is wel een voorwaarde om online les te kunnen geven met voldoende interactie.’

Welke blijvende veranderingen denk je dat Corona (in je vakgebied of daarbuiten) heeft veroorzaakt?

‘Natuurlijk zou ik hier het bekende rijtje kunnen opsommen, maar het belangrijkste is denk ik dat “Dat kan niet, want dat doen we altijd zo” geen argument meer is om veranderingen tegen te houden. Corona heeft duidelijk gemaakt dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we niet kunnen terugvallen op onze routines en waarin we onze creativiteit moeten laten werken om tot nieuwe oplossingen te komen. In dat opzicht heeft Corona ook een positief effect. Ons aanpassingsvermogen is aardig op de proef gesteld, maar velen van ons hebben zich uitstekend aan weten te passen.’

Wie leerde jou in 2020 een belangrijke les?

‘Onze studenten. We hebben gemerkt dat studenten, na bijna een jaar online les, het persoonlijke contact erg missen. Het praatje voor en na de les en vooral ook tijdens de lunch, blijkt voor studenten veel belangrijker dan dat ik vooraf had ingeschat. Ik ben dan ook blij dat we in september nog een paar weken fysiek les hebben kunnen geven, maar dat vonden we vanaf begin oktober niet meer verantwoord. Recent hebben we twee digitale borrels gehad, één met studenten en één met alumni. Dat werd erg gewaardeerd.’

Wat wens je de accountancysector toe?

‘Ik denk dat de NOW-regelingen duidelijk maken dat er echt een behoefte is aan assurance in de samenleving. Hopelijk blijkt dat geen incident, maar wordt het een meer structureel patroon. Het zou mooi zijn als de sector doorontwikkelt op dit gebied, niet alleen bij financiële maar ook bij niet-financiële informatie. Daar zit uiteindelijk toch de kern van het beroep.’

Waar moeten we in 2021 nou echt over ophouden?

‘“Blockchain”, schreef ik vorig jaar. Dit jaar zou ik het over de sportverenigingen willen hebben die roepen dat ze in de financiële problemen komen door Corona. Natuurlijk, er zullen verenigingen zijn die het moeilijk hebben, maar te makkelijk wordt geroepen dat er wel 30% omzetderving is. Dat is dan vaak de kantineomzet. Maar de inkoopkosten dalen evenredig mee en het eigen verbruik is nihil. Ik zie, als penningmeester van een voetbalclub, de leden trouw blijven en de meeste sponsoren ook. Een gezonde vereniging overleeft deze crisis wel, daar ben ik echt van overtuigd.’

Wat is de beste manier om jezelf op te laden voor het nieuwe jaar?

‘Zoals elk jaar, de TOP 2000. Die gaat met kerst aan en blijft aan tot en met de nummer 1. Voor mij is dat de manier om het jaar af te sluiten en klaar te zijn voor het nieuwe jaar. Vorig jaar schreef ik in deze reeks nog dat tussen kerst en oud-en-nieuw de stekker er bij mij helemaal uit ligt. Hoewel dat dit jaar voor het eerst niet het geval zal zijn, ga ik er van uit dat het opladen wel weer lukt.’

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2021?

‘2021 biedt mij in het werk twee grote uitdagingen: Het is het jaar waarin MyPE, een pe-tool die Full Finance samen met SRA en Interactiongroep hebben ontwikkeld, gaat draaien. Ik vind het een prachtige tool met veel mogelijkheden voor zowel de individuele accountant als het kantoor en ben heel erg benieuwd hoe de markt reageert. Daarnaast gaan we als Full Finance samen met het stagebureau van SRA een geïntegreerde opleiding Accountancy mkb starten. Ook dat is een mooie uitdaging.’

