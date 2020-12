HET JAAR VAN (12) Marcel Spoelstra: ‘We moeten afstappen van uurtje-factuurtje’

Hoe kijken spelers in accountancy en belastingadvies terug op 2020 en wat wensen zij voor 2021? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Marcel Spoelstra is eigenaar van Spoelstra Accountancy Services en geeft lezingen en cursussen.

Op welke manier beïnvloedde Corona jouw werk?

‘Het was een jaar van lange intensieve dagen, omdat naast het reguliere werk, een beroep op advieswerk werd gedaan. Veelvuldig fungeerde ik als klankbord omdat veel ondernemers in onzekerheid en soms in paniek verkeerde door plotseling wegvallen van hun omzet door de coronacrisis. Ook intern werd de nodige aandacht gevraagd. Het kantoor werd deels gesloten en thuis werken gestimuleerd. Dat betekende dat plotsklaps het team instrueren en organiseren hoe thuis of digitaal te werken. Gelukkig was onze ICT-infrastructuur op orde en hoefde alleen maar een paar extra beeldschermen te worden aangeschaft. Dit gaf vertrouwen en bracht rust bij het personeel en cliënten. Temidden van de crisis hielden wij de kantoordeur virtueel open.’

Welke blijvende veranderingen denk je dat Corona heeft veroorzaakt?

‘Cloudwerken is in accountancy de norm. Dat maakt het mogelijk om onafhankelijk van tijd en locatie altijd en overal te kunnen werken. Die kantoren die had nog niet voor al elkaar hadden stonden al op achterstand en worden nu met de neus op de feiten gedrukt. Die hebben mogelijk nu achterstanden bij het samenstellen en aangiftes doen.’

Wat wens je de accountancysector toe?

‘Ik herhaal mijn wens van vorig jaar: dat de branche eens afstapt van uurtje-factuurtje. Dat is echt een achterhaald verdienmodel. Zoals ik al voorspelde, toont het aan dat het innovatie hindert. Immers, tijdsbesparing leidt tot omzetdaling. Dat heeft er mogelijk toe geleid dat menig kantoor zijn ICT-omgeving niet op de rit had. Bovendien bevordert het niet het broodnodige vertrouwen in onze beroepsgroep. Wij zijn er niet om uren te schrijven maar om ondernemers te helpen.’

Waar moeten we in 2021 nou echt over ophouden?

‘Het mopperen op de overheid en accountants. Het is ongelofelijk hoe snel en ruimhartig een subsidiesysteem is opgetuigd voor ondernemers. Met hulp van accountants maakte ondernemers dankbaar gebruik van deze noodsteun. Door moderne manier van boekhouden: scan en herken, bankkoppelingen en met behulp van dashboards kon snel cijfers gepresenteerd worden. Op basis van deze cijfers werden noodsteun aanvragen ingediend. Door middel van e-mails, telefoontjes, nieuwsbrieven en webinars werden klanten geïnformeerd en begeleid door een doolhof van complexe maatregelen.’

Welke zakelijke kansen zie je voor 2021?

‘De afgelopen twee jaar zijn wij met 40% gegroeid. Dat komt een groot deel door efficiencywinst in de samenstelpraktijk, maar ook door de toepassing van een prijsmodel met value pricing. Dit verdienmodel heeft de toekomst. Zolang andere kantoren het niet toepassen zie ik kansen op dubbele groeicijfers.’

Welke persoon of instantie krijgt voor 2021 jouw beste wensen en waarom?

‘Natuurlijk verdienen zorgmedewerkers alle lof voor hun onmisbare inzet voor coronapatiënten. Zij vormden de medische frontlinie. Op economisch vlak verdienen de accountants ook erkenning. Zij gaven administratieve rugdekking. De overheid gaat er automatisch vanuit dat u de steunaanvragen indient en controleert als onderdeel van de bestrijding van de Corona crisis. Zonder accountants zou er geen stimulans door de overheid zijn, zou er geen financiële verlichting zijn voor bedrijven en zou er geen hoop zijn voor al cliënten die zij hebben begeleid en bijgestaan. Het is deze ingebakken betrouwbaarheid die er voor zorgt dat de beroepsgroep niet de dank en waardering krijgt die zij verdient.’

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2021?

‘Ik wil mijn vaarbewijs halen. Helaas is door Corona het CBR-examen uitgesteld. Beroepsmatig wil ik als kantoor groeien onder het motto Growth is the only evidence of life. Daarnaast blijf ik bloggen met een eigenwijze visie over accountancy op marcelspoelstra.nl.

Lees hier de andere afleveringen.