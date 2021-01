FIOD onderzoekt witwassen en fraude met Tozo-regeling

De FIOD heeft dinsdag de woning van een 43-jarige man uit Weesp doorzocht die wordt verdacht van witwassen en fraude met de Tozo-regeling.

Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart na informatie van de politie, meldt de fiscale opsporingsdienst. Het vermoeden is dat de man via zijn bankrekening geld heeft witgewassen voor criminelen. Er zijn grote contante bedragen gestort zonder legale economische verklaring en bovendien heeft de verdachte contacten met personen met criminele antecedenten.

Eenmanszaak opgericht

De verdachte richtte in maart 2020 een eenmanszaak op en diende daarmee direct Tozo-aanvragen in. Het vermoeden is dat de onderneming uitsluitend is opgericht om gebruik te kunnen maken van de steunregeling, omdat er verder nagenoeg geen activiteiten en inkomsten zichtbaar zijn. De man heeft bovendien inkomen uit loondienst dat boven het sociaal minimum ligt en vermoedelijk heeft hij dus geen recht op de steunmaatregel.

Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie, mobiele devices, contant geld, dure sieraden en waardevolle horloges.