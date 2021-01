Veel meer meldingen bij Fraudehelpdesk

De Fraudehelpdesk heeft vorig jaar 350.000 meldingen ontvangen. Dat is een vervijfvoudiging ten opzichte van 2019, toen de helpdesk nog een totaal van 69.000 meldingen rapporteerde.

Er is in 2020 voor meer dan € 41 miljoen aan schade door fraude gemeld, tegen € 26 miljoen in 2019. ‘Wat daarbij in 2020 het meest opviel was dat (cyber)criminelen vooraf bepaalde gegevens ontfutselden om zich daarmee later zeer overtuigend te kunnen voordoen als een ander. Dit deed de oplichter bijvoorbeeld door vooraf een phishinglink te sturen of een telefoongesprek op te nemen. Met kennis van persoonlijke financiële gegevens of het stemgeluid van een zoon of dochter, was de misleiding voor latere slachtoffers nauwelijks te herkennen.’

Sterke stijgers in 2020 waren fraude met online aankopen en de zogenaamde (WhatsApp)Hulpvraagfraude. De meeste meldingen kwamen binnen over identiteitsfraude, gevolgd door cybercrime en handelsplaats/webwinkelfraude. Die laatste categorie maakte ook de meeste slachtoffers. De grootste schadebedragen gingen om in beleggingsfraude, identiteitsfraude bij rechtspersonen, zoals misbruik van de bedrijfsnaam, en voorschotfraude.

De Fraudehelpdesk heeft nog een advies in petto: ‘Een gezond wantrouwen is cruciaal, dus blijf alert bij klikken op links, gegevens verstrekken en betalingen doen. Onthoud dat iedereen zich via internet en telefoon kan voordoen als een ander persoon of bedrijf. Maak daarom nooit geld over op basis van een tekstbericht of telefoontje, maar zorg dat je zeker weet met wie je te maken hebt: bel en voer een écht gesprek met het appende ‘familielid’ dat om geld vraagt, zoek het telefoonnummer van de bank of andere organisatie op via hun website en controleer of je écht geld schuldig bent, ergens moet inloggen of geld overmaken.’ Ook ondernemers krijgen een tip: ‘Bespreek fraude binnen het bedrijf, licht medewerkers in over de risico’s en zorg voor een goede e-mailbeveiliging. Wees altijd terughoudend met het plaatsen van (bedrijfs)gegevens online.’