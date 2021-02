Aon: iedere werknemer heeft individueel pensioengesprek nodig

Risico- en pensioenadviesbedrijf Aon pleit ervoor een individueel pensioengesprek verplicht te stellen voor werknemers. Aon reageert op het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen.

Heldere communicatie is een must, stelt het voorstel. Dat vraagt om een verruiming van de zorgplicht, vindt Aon. ‘Wij vinden dat iedere pensioendeelnemer recht moet hebben op een individueel gesprek waarin ingegaan wordt op de persoonlijke pensioensituatie’, zegt Frank Driessen, CEO van Aon’s Retirement Solutions. ‘Uit eerder onderzoek van Aon blijkt dat deelnemers de voorkeur hebben voor een digitaal platform of app, gevolgd door regelmatige communicatie via de werkgever en een persoonlijk gesprek. Juist bij deze complexe materie menen wij dat een individueel gesprek grote meerwaarde heeft.’

Casinopensioen

De informatie vindt plaats via goed- en slechtweerscenario’s op Mijnpensioenoverzicht.nl. Het is onduidelijk hoe deze zogeheten URM-bedragen vastgesteld moeten worden in de transitieperiode, aldus Aon. ‘In de tijd gezien worden er verschillende kaders van toepassing: eerst het huidige kader, dan het eventuele transitiekader en dan het nieuwe kader. Er moet voorkomen worden dat bij de overgang van kaders enorme schokken in de URM-bedragen ontstaan. Dit zou kunnen leiden tot casinopensioengevoelens bij deelnemers. Het is van belang dat er snel helderheid komt hoe de URM-bedragen bepaald moeten worden. Ook moet er sprake zijn van consistentie bij de overgangen van kader.’

Vast berekeningsmoment

Als een deelnemer recht heeft op compensatie vanwege de overgang naar andere tarieven, moet daarvoor een vast berekeningsmoment worden gekozen. ‘Hiermee wordt voorkomen dat door wijzigende omstandigheden steeds nieuwe berekeningen nodig zijn met alle gevolgen van dien, zoals het risico van uitstel en het niet halen van de uiterste datum van 1 januari 2026.’

Solidariteitsreserve

Daarnaast zorgt de introductie van een solidariteitsreserve voor een ongelijk speelveld. Pensioenfondsen kunnen die gebruiken om risico’s collectief te delen, maar andere aanbieders niet. ‘De solidariteitsreserve dient onder andere om schokken in de uitkeringsfase op te vangen en uit berekeningen blijkt dat dit ook tot welvaartswinst kan leiden. Wij vinden het om die reden unfair als andere uitvoerders deze solidariteitsreserve niet zouden kunnen vormen en de voordelen zouden missen.’ Ook bij individuele waardeoverdracht is er sprake van ongelijke behandeling, vindt Aon.

Uitvoerbaarheid

De uitvoerbaarheid is een ander zorgpunt. Zo wordt per categorie deelnemers de risicopreferentie. ‘Er zal meer informatie-uitwisseling zijn tussen pensioenuitvoerder en vermogensbeheerders. De extra belasting die het nieuwe stelsel met zich meebrengt voor pensioenuitvoerders kan een belangrijke kwetsbaarheid voor het stelsel blijken als zij deze niet aankunnen. Fouten in de administratie en daardoor in Uniforme Pensioenoverzichten kunnen niet alleen rechtstreekse financiële schade veroorzaken maar ook eerdere investeringen in pensioencommunicatie teniet doen.’

Uitvoeringsorgsanisaties moeten daarom zo vroeg mogelijk bij de overgang naar het nieuwe stelsel worden betrokken, vindt Aon. ‘Sociale partners wordt opgeroepen al voorafgaand aan overleg of compensaties een keuze te maken voor een uitvoerder. Ook extra toezicht van DNB en AFM wordt aanbevolen, gezien de complexiteit van de regelingen, lage marges en kwetsbaarheid van de uitvoeringsorganisaties.’