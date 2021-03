Witwasboete voor ING in Frankrijk

De Franse bankentoezichthouder heeft het dochterbedrijf van ING in Frankrijk een boete van 3 miljoen euro opgelegd. De bank schoot op meerdere vlakken tekort in het bijhouden van de witwasrisico’s bij klanten, stelt de Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR) vast. Zo had ING in Frankrijk onder andere geen goed systeem om de gevaren rond witwassen en terrorismefinanciering bij te houden.

Onderzoek cliënten en grensoverschrijdende overboekingen

De Franse toezichthouder verwijt ING ook bij bepaalde cliënten niet te hebben bijgehouden dat het om politiek prominente personen ging. Bovendien was de informatie over verzenders of ontvangers van grensoverschrijdende overboekingen binnen de Europese Unie incompleet of onbegrijpelijk, stelt de toezichthouder.

ING accepteert boete

ING meldt in een reactie de geldstraf te accepteren. Een woordvoerder wijst er op dat de Franse toezichthouder erkent dat de bank na het onderzoek verbeteringen heeft doorgevoerd. Het onderzoek waarop de boete is gebaseerd liep tussen 5 september 2018 en 8 februari 2019.