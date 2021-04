Verkade trekt zich terug als kandidaat-voorzitter NBA

Ted Verkade heeft maandag besloten zich terug te trekken als kandidaat-voorzitter van de NBA. De NBA zegt de stap te respecteren.

Deze keer geen kandidaat uit big four-kringen, zo bejubelde het FD afgelopen week het naar voren schuiven van Baker Tilly-topman Verkade. Maar diezelfde krant concludeerde maandag dat de NBA ‘zich opnieuw in de voet heeft geschoten’. Aanleiding is een brief waarin Verkade een onjuiste voorstelling van zaken geeft over dubieus belastingadvies ten tijde van de veelbesproken ‘Cyprus-route’, aldus het FD, dat vragen ging stellen. Kort daarna trok Verkade zich terug.

Eerder kwam NBA-directeur Harm Mannak in opspraak vanwege banden met Enron-frauder Andrew Fastow. Er kwam een onderzoek dat leidde tot Mannaks ontslag. De NBA trof uiteindelijk een schikking met hem.

Zaak onder de rechter

‘De aanleiding voor dit besluit is dat er vandaag documenten uit 2015 zijn gepresenteerd, die discussie kunnen geven over een kwestie die al speelde gedurende het (ad-interim)bestuursvoorzitterschap van Ted Verkade bij Baker Tilly Berk’, zo laat de NBA maandagavond weten. Verkade zelf geeft aan dat hij niet vrijuit kan spreken: ‘Omdat deze zaak nog onder de rechter is, is het mij niet toegestaan hierover openheid te geven, terwijl dat wel vereist is om aan te tonen dat ik boven elke twijfel verheven ben. Discussie hierover is niet in het belang van de NBA en de accountancysector.’

Boetes

De beoogd voorzitter leidde Baker Tilly toen het OM een strafrechtelijk onderzoek begon naar een illegale fiscale constructie die het via een Cypriotische trust verkocht aan ondernemers. Onder meer een behangondernemer heeft op die manier belasting ontlopen. In 2018 kreeg Baker Tilly een AFM-boete van negen ton omdat de zogeheten beheerste en integere uitoefening van het bedrijf niet was gewaarborgd. Vorig jaar deelde het OM een boete van € 20.000 uit voor het faciliteren van onjuiste belastingaangiften.

Het FD zegt nu een brief van Verkade uit 2015 in handen te hebben waaruit blijkt dat Baker Tilly bleef ontkennen dat er fouten zijn gemaakt. ‘Dat Baker Tilly bij de uitvoering van de constructie betrokken is geweest, kan niet worden volgehouden.’ De behangondernemer heeft het kantoor dan al aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van het advies.

Respect

NBA-voorzitter Marco van der Vegte: ‘Wij kunnen alleen maar respect hebben voor de wijze waarop Ted de belangen van de sector laat prevaleren.’ Het bestuur van de NBA zal met een andere voordracht voor het bestuursvoorzitterschap komen.