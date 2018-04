Vervolging Baker Tilly Berk om belastingfraude

Het OM vervolgt Baker Tilly Berk voor het meewerken aan belastingontduiking. Het kantoor zou in 2006 een ontoelaatbare fiscale constructie hebben opgezet voor Spits Wallcoverings, een mkb-ondernemer in woningdecoratie. Baker Tilly Berk wordt verdacht van valsheid in geschrifte, het opzettelijk doen van onjuiste aangiften vennootschaps- en inkomstenbelasting en het verstrekken van onjuiste informatie aan de Belastingdienst.

Cyprus

Bij de fraudezaak draait het om een constructie die twaalf jaar geleden werd opgetuigd voor Spits Wallcoverings. De belastbare winst van het bedrijf werd omlaag gebracht via een trustmaatschappij op Cyprus. De fiscus kwam de constructie echter op het spoor, waarna de ondernemer door een boete en naheffing van de fiscus in de problemen kwam. Het OM verdenkt de mkb’er van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Spits Wallcoverings en Baker Tilly Berk wijzen beiden naar elkaar als het gaat om de schuldvraag. Volgens de accountant nam de mkb’er zelf het initiatief en maakte hij op een verkeerde manier gebruik van de constructie. Volgens de advocaat van Spits Wallcoverings is juist Baker Tilly Berk verantwoordelijk.

Rechtszaken

Baker Tilly Berk is in flink wat rechtszaken verwikkeld naar aanleiding van de kwestie. Spits Wallcoverings heeft een civiele schadeprocedure aangespannen. Het OM heeft ook geprobeerd toenmalig bestuursvoorzitter van Baker Tilly Berk, Romke van der Veen, en een ex-fiscaal partner te vervolgen. Vanwege gebrek aan bewijs werden beide zaken in 2016 geseponeerd. Wel diende het OM een tuchtklacht in bij de Accountantskamer tegen Van der Veen. Die zaak is nog niet afgerond.

Aanleiding

Baker Tilly Berk ontving twee weken geleden de concept-tenlastelegging van het OM. Het belastingadvieskantoor bevestigt de aanklacht. Wat de aanleiding is om de vennootschap Baker Tilly Berk nu te vervolgen, is onduidelijk. Zowel het OM als Baker Tilly Berk geven geen commentaar.

Bron: FD