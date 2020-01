NBA schikt met Mannak, einde aan soap

De ontslagen algemeen directeur van de NBA, Harm Mannak, krijgt € 61.500 mee plus € 28.750 voor juridische kosten. Dit meldt de beroepsorganisatie op accountant.nl.

In opspraak

Mannak raakte in opspraak door zijn zijn belang in het bedrijf KeenCorp en zijn banden met een andere aandeelhouder van dat bedrijf, Andrew Fastow. Voormalig Enron bestuurder Fastow, veroordeeld voor zijn rol in de boekhoudfraude bij het Amerikaanse energieconcern, trad op bij een bijeenkomst van de NBA. FD-columnist Marcel Pheijffer maakte in een column gewag van de banden van Mannak met Fastow. Het NBA-bestuur zetten haar interim-directeur vervolgens op non-actief.

Onderzoek

Onderzoek door advocaten van Norton Rose maakte volgens de beroepsorganisatie duidelijk dat er voldoende gronden waren voor ontslag. Naast het verzwijgen van zijn banden met Fastow, zou Mannak ook andere zaken, onder meer over een voorstel om zijn salaris boven de wettelijke norm uit te laten komen, hebben verzwegen. Mannak noemde het onderzoek ‘niet onafhankelijk, niet onpartijdig en niet zorgvuldig’ en zei over een email te beschikken die zijn onschuld aantoonde. Hij kondigde aan zijn ontslag daarom te zullen aanvechten.

‘Tot tevredenheid’

De NBA schrijft nu dat de samenwerking tussen de NBA en Harm Mannak tot eind september 2019 tot tevredenheid van beide partijen is verlopen. ‘Harm Mannak heeft belangrijk bijgedragen aan het veranderingsproces binnen de NBA.’ De financiële schikking valt volgens de beroepsorganisatie volledig binnen de WNT-regeling. Mannak kan ook een reeds toegezegde, maar nog niet genoten opleiding volgen.

Soap

Met de schikking komt er een einde aan wat gerust een soap mag worden genoemd. Die begon in feite met de aanstelling van Mannak in januari 2018. Dat uitgerekend deze persoon directeur werd bij NBA deed toen al de nodige wenkbrauwen fronsen. Mannak was directeur geweest bij het Orkest van het Oosten – waar hij met een salaris van € 219.000 ruim boven de Balkenendenorm zat – maar stapte daar in 2015 op na een vernietigend rapport van Berenschot. Onder zijn leiding was het orkest financieel aan de afgrond geraakt. De NBA liet toen weten dat er goed naar het verleden van Mannak was gekeken.