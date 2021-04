Zalm en Vogelzang weg bij Deense bank wegens witwaszaak ABN Amro

Voormalig ABN Amro-topman Gerrit Zalm en ex-bestuurslid Chris Vogelzang zijn als verdachte aangemerkt in de witwasaffaire bij ABN Amro. Ze hebben hun functies bij Danske Bank per direct neergelegd.

Het OM maakte maandagochtend bekend een boete van bijna een half miljard te hebben opgelegd aan ABN Amro omdat het anti-witwasbeleid jarenlang niet op orde was. Drie voormalig bestuursleden zijn verdachte; of zij ook worden vervolgd voor hun betrokkenheid, is nog niet bekend. Twee verdachten zijn in elk geval voormalig CEO Gerrit Zalm (2009-2017) en Chris Vogelzang, die in dezelfde periode lid was van de raad van bestuur.

‘Zeer verrast’

Zij hadden allebei een functie bij Danske Bank: Vogelzang als bestuursvoorzitter en Zalm als commissaris. De eerste heeft zijn functie opgegeven vanwege de ABN Amro-zaak. Hij zegt ‘zeer verrast’ te zijn door de beschuldigingen: ‘Ik ben meer dan vier jaar geleden vertrokken bij ABN Amro en ben ervan overtuigd dat ik integer en toegewijd mijn verantwoordelijkheden ben nagekomen. Mijn status als verdachte wil niet zeggen dat ik word vervolgd.’ Hij stapt wel op, ook omdat Danske Bank zelf in opspraak is geraakt vanwege een witwasaffaire bij de Estse tak. Danske Bank kreeg in het Verenigd Koninkrijk onlangs nog een waarschuwing van de toezichthouder wegens koppelverkoop: klanten kregen alleen een lening als ze ook een betaalrekening openden. Vogelzang wordt opgevolgd door Carsten Egeriis. Onderaan het persbericht deelt de bank mede dat ook commissaris Zalm zijn functie opgeeft.

Ook Wijn verdacht

Volgens bronnen is Joop Wijn de derde verdachte in de zaak. Hij zat tegelijk met Zalm en Vogelzang in de raad van bestuur van ABN Amro. Wijn is nu commissaris bij ASR en Schiphol. Zowel Zalm als Wijn hebben een politieke loopbaan achter de rug: Zalm was voor de VVD jarenlang minister van Financiën en Wijn (CDA) was staatssecretaris van Economische Zaken en Financiën. Ook was hij kortstondig minister van Economische Zaken.

Reactie ABN Amro

ABN Amro zegt de ontstane situatie te betreuren ‘en onderkent de ernst van de zaak, en dat zij tekortgeschoten is in de uitvoering van haar rol van poortwachter met het oog op het bestrijden van witwassen’. ‘ABN Amro zal al het mogelijke blijven doen om haar rol van poortwachter uit te oefenen.’ De bank stipt aan dat ook het exit-proces, dat Client Life Cycle wordt genoemd, niet op orde was. Het betreft in alle gevallen de periode 2014 – 2020. Kees van Dijkhuizen volgde Zalm in 2017 op als CEO en ging in 2020 met pensioen: onder hem werd de Wwft dus nog drie jaar geschonden. Toch staat hij niet op de verdachtenlijst van het OM.

Huidig CEO Robert Swaak zegt: ‘Tot mijn spijt moet ik erkennen dat ABN Amro er in het verleden onvoldoende in is geslaagd om de belangrijke rol van poortwachter goed uit te voeren. Dat is onacceptabel en daar nemen wij de volledige verantwoordelijkheid voor.’ De topman geeft aan dat er al fors is geïnvesteerd om de transactiemonitoring te verbeteren. ‘Helaas moeten wij echter tegelijkertijd vaststellen dat ondanks alle inspanningen en intenties is gebleken dat onze verbeterprogramma’s niet altijd het gewenste effect hebben gesorteerd, en dat er verschillende tekortkomingen, waarvan sommige ernstig, in onze Client Life Cycle-processen zijn geconstateerd.’ Die zijn gecentraliseerd. ‘Aan het eind van 2020 was het totaal aantal voltijdbanen betrokken bij de uitvoering van ABN Amro’s Client Life Cycle-processen toegenomen tot 3.800 (een op de vijf banen).’