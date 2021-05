Dit is waarom Visma sommige dochtermerken samenvoegt

Steeds meer Visma-dochtermerken bundelen hun krachten. Wat betekent dat voor de gebruikerservaring van klanten, voor de eigen organisaties en voor de accountancy? We vroegen het Comandi-oprichter Dewi Vermeulen en COO Joris Joppe van Visionplanner, die sinds maart intensiever samenwerken.

Gisteren meldde Visma dat dochtermerken Visionplanner en Radar360 de krachten bundelen. Het past bij de recente keuze van Visma om meer eenheid in de uitstraling van het merk te brengen. Vijf van de Nederlandse op de accountancy gerichte dochtermerken hebben sinds kort de naam van het moederbedrijf in de merknaam verwerkt. Zo gaat Comandi voortaan verder als Visma | Comandi. Eenzelfde rebranding gebeurt met Visma | DizzyData, Visma | Nmbrs, Visma | Pinkweb en Visma | Yuki.

De merkenoperatie begon met de melding eind maart, dat Visionplanner en Comandi intensiever gaan samenwerken.

Toch een vervlechtingsoperatie?

Het roept de vraag op: is Visma na een lange reeks acquisities in de accountancysoftwaremarkt zo zoetjesaan de merken aan het integreren? Is dit een voorbode van een reorganisatie van de waaier aan vennootschappen en dochterorganisaties? Nee, zeggen oprichter Dewi Vermeulen van Comandi, tegenwoordig eveneens CPO van Visionplanner en Joris Joppe, COO van Visionplanner. Accountancy Vanmorgen sprak met hen over de samenvoeging.

Is dit een teken dat Visma na de acquisitiereeks de nieuwe dochtermerken toch wil gaan samenvoegen en integreren?

Dewi Vermeulen: ‘Visma wordt vaak gezien als een overnamemachine. En dat is terecht – ook buiten Nederland doet Visma veel overnames. Maar de strategie is nooit geweest om de geacquireerde bedrijven samen te voegen. Het idee om Comandi en Visionplanner wel samen te voegen, is ontstaan doordat we van elkaars expertise kunnen profiteren en onze gezamenlijke visie nu sneller kunnen uitvoeren. ’

Joris Joppe: ‘De reden dat Visma liever niet samenvoegt, is ook begrijpelijk. Als je van bovenaf samenvoegingsoperaties oplegt, dan veroorzaakt dat automatisch een interne focus. Dat gaat altijd af van de tijd die je aan het bedienen van klanten besteedt. Bij ons is daar geen sprake van. Wij zitten met onze expertise in hetzelfde vaarwater. En we kunnen bovendien veel van elkaars kennis leren.’

Waarom vindt u de samenvoeging van Comandi en Visionplanner logisch?

Joppe: ‘Comandi heeft een sterke focus op ondernemersproducten. De software van Visionplanner is juist gericht op de accountant als gebruiker. Visionplanner bedient zo’n vierduizend accountants- en administratiekantoren, die de software primair gebruiken voor het opstellen van jaarrekeningen, voor de controle van de cijfers en voor fiscale aangiften. Die software heeft zichzelf ontwikkeld tot een bredere toepassing, die doorlopend inzicht biedt in actuele cijfers. Dat inzicht is gebaseerd op de prestaties van de onderneming die de klant is van de accountant.’

Vermeulen: ‘En die markt wordt vanouds bediend door Comandi. Onze expertise vult die van Visionplanner goed aan, en andersom. Door onze activiteiten te bundelen, kunnen we de functionaliteiten van zowel Comandi én Visionplanner voor accountants én ondernemers toegankelijk maken.’

Aan welke voorbeelden moeten we denken?

Joppe: ‘Neem de detailhandel. Comandi heeft een koppeling met de kassasystemen van horeca-ondernemingen. Dat is een belangrijke bron van inzichten waar professionals in de accountancy baat bij hebben.’

Vermeulen: ‘Denk aan benchmarking. De geaggregeerde data van duizenden administraties is weer enorm relevant voor de functionaliteit van Comandi. De krachtige applicaties die we daarmee in Comandi kunnen bouwen, zijn bovendien weer relevant voor Visionplanner.’

Betekent de samenvoeging dat Comandi en Visionplanner stoppen met concurreren?

Vermeulen: ‘Voor gezond ondernemerschap is het prima om concurrerende producten te behouden. Maar concurreren is niet een doel op zich. Nu we onze krachten bundelen, gaan we juist proberen slimmer samen te werken.’

Joppe: ‘Comandi en Visionplanner zaten als onderdelen van Visma tot voor kort in een structuur waarin we concurrerend bleven. We waren al die tijd twee oplossingen, waarop de eigen ontwikkelaars trots zijn. Nu, in de nieuwe situatie, is er voor ons geen drempel meer om de klant ook echt de beste oplossing te geven die past bij zijn of haar situatie.’

Wat gaan klanten merken van de fusie?

Vermeulen: ‘Op korte termijn verandert er niets. We blijven beide producten aanbieden. En we blijven beide applicaties doorontwikkelen. De echte krachtenbundeling zit in de softwareontwikkeling aan de achterkant. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als connectiviteit en security.’

Joppe: ‘Visionplanner biedt functionaliteiten die Comandi niet bezit en andersom. Die functionaliteiten kunnen we aan elkaars klanten aanbieden. Feitelijk kunnen we nu het beste van onze twee producten gericht aan onze klanten adviseren.’

Wat verandert er voor de organisatie van Visionplanner en Comandi?

Vermeulen: ‘De enige wijziging is dat ik een rol bij Visionplanner heb gekregen als Chief Product Officer. Verder blijven beide organisaties zoals ze zijn. De samenwerking wordt vooral vakinhoudelijk, technologisch van aard.’

Joppe: ‘We merken nu al dat collega’s van beide clubs elkaar opzoeken. Zowel aan de marktkant maar ook in technische kwesties worden al volop ideeën uitgewisseld. Dat is precies de synergie waar we naar op zoek zijn.’

Wat kunnen klanten de komende tijd van de combinatie verwachten?

Vermeulen: ‘Comandi ziet cashmanagement en liquiditeit, als een cruciaal onderdeel van het herstel in de periode na Covid-19. Wij zijn volop bezig applicaties te ontwikkelen voor liquiditeitsprognoses, waarmee ondernemers enkele jaren vooruit kunnen kijken. Dat is bruikbaar voor kredietaanvragen, voor financiers. Maar denk ook aan cashmanagementrapportages die ondernemers inzicht geven in of zij hun rekeningen komende week wel kunnen betalen.’

Joppe: ‘Dat zijn belangrijke inzichten. Daarnaast gaan we kijken hoe we de samenstelsoftware en de real-time-aangifteoplossing van Visionplanner gemakkelijk beschikbaar kunnen stellen voor accountants die Comandi gebruiken. Dit past helemaal binnen de Connected Experience strategie van Visma.’

De combinatie van Visionplanner en Comandi bestaat nu uit 130 medewerkers die oplossingen ontwikkelen voor business analytics, dashboards, jaarrekeningen en aangiften.