Londen & Van Holland: internationale portefeuille door innovatiedrive en persoonlijke benadering

Londen & Van Holland (LVH) bestaat al bijna dertig jaar en is in die tijd uitgegroeid tot het grootste zelfstandige kantoor van Amsterdam en top 50 kantoor binnen Nederland. Wie zijn Londen & Van Holland? Hoe hebben zij zich in de positie gesitueerd waarin zij zich nu begeven en wat zijn hun plannen voor de toekomst? Leer er meer over in het interview dat &Work met ze hield.

Vanuit Amsterdam bedienen ze met name cliënten in de regio Groot-Amsterdam, Randstad. Daarnaast bedienen zij nationaal en internationaal gerenommeerde en bekende organisaties. Die kunnen bij LVH terecht voor hoogwaardig fiscaal advies, audit & compliance. Het team (veelal ex-Big Four werknemers) werkt regelmatig aan multidisciplinaire casussen en houdt daarbij vast aan de interne kernwaarden die gelden voor de professionele maar informele cultuur en hoogstaande kwaliteit van het kantoor.

Jullie zijn opgericht vanuit de overtuiging een eigen koers te varen. Vanaf de oprichting in 1994 heeft LVH een heldere visie voor ogen: groot en kwalitatief genoeg om inhoudelijk te kunnen concurreren met de meest prestigieuze kantoren, eenzelfde drive voor innovatie en tegelijk compact genoeg om het verschil te maken als het gaat om persoonlijke aandacht. Dat laatste is bijvoorbeeld terug te zien in jullie focus op persoonlijke ontwikkeling, de uitgesproken korte lijnen, de informele sfeer, hechte samenwerking onderling, flexibiliteit naar medewerkers toe en 1-op-1 contact met cliënten.

Nick van Gulden (registeraccount en ruim 5 jaar vennoot bij LVH): “Dat klopt. Een voorbeeld hiervan is dat LVH één vestiging heeft en daarmee alle disciplines (>100 man) onder één dak, wat maakt dat benodigde expertise altijd dichtbij is, collega’s elkaar kennen en er een hechte onderlinge samenwerking mogelijk is. De diverse disciplines werken snel en goed met elkaar samen om vanuit Amsterdam complexe vraagstukken van cliënten over de gehele wereld op te lossen.”

Jullie werken over de gehele wereld?

Van Gulden: “Ja, inderdaad. Londen & Van Holland heeft een solide en nog steeds sterk groeiende internationale controlepraktijk waarbij LVH meestal in de rol van groepsaccountant acteert, maar een enkele keer ook als component accountant — soms in samenwerking met leden binnen het eigen Integra International netwerk (dekking in 74 landen) maar veelvuldig in samenwerking met de Big Four, waarvan wij ook veel doorverwijzingen ontvangen. Deze cliëntenkring verspreidt zich over de gehele wereld (van Amerika tot Azië) en kenmerkt zich ook door het internationale reizen voor dossierreviews (gemiddeld komt het internationale team 4 tot 6 weken per jaar in het buitenland).”

Hoe is de cultuur binnen Londen & Van Holland te omschrijven?

Astrid van Rijn (HR-adviseur bij LVH): “Het team is een hechte groep. In het begin afwachtend, maar als je eenmaal binnen bent juist erg open en geïnteresseerd. En ze zijn ‘straight’. What you see is what you get. We zijn met 15 nationaliteiten ook een gemêleerde groep, multicultureel en heel divers. Wat je kúnt is belangrijk – niet je achternaam. En mannen en vrouwen verdienen gelijk. Iets dat voor ons heel normaal is, maar dat is het helaas nog niet overal. Ook de korte lijnen zijn opvallend. De directie staat zelf aan het roer en geeft de vrijheid om zelfstandig beslissingen te nemen én uit te voeren. De omvang van het kantoor sluit hier nog eens perfect op aan. Groot genoeg omwille van uitdaging, professionaliteit en kwaliteit — en zónder stroperige processen.”

Jullie zijn ook ver met digitalisering, robotisering en denken al na over Artificial Intelligence — kunnen jullie daar nog meer over vertellen?

Alex Masmeijer (audit manager en 17,5 jaar werkzaam bij LVH): “Dat klopt. Vooral in accountancy zijn al veel werkzaamheden geautomatiseerd. Data-analyse gaat bij ons veel verder dan Excel. Om dit solide op te zetten zijn we een partnerschap aangegaan met een bureau dat zich gespecialiseerd heeft in o.a. data-analyse. Het werk van assistenten is daardoor een stuk interessanter geworden. De focus ligt bijvoorbeeld op de facturen waar iets mee is, waardoor ze problemen direct leren herkennen en met cliënten kunnen bespreken. En dit is maar één voorbeeld, we trekken deze innovaties steeds verder door.”

Benieuwd naar het hele interview? Erachterkomen wat LVH zo uniek maakt? &Work ondersteunt LVH in hun zoektocht naar nieuw talent om toekomstambities waar te maken. Lees hier het volledige artikel, waarbij dieper ingegaan wordt op de betrokkenheid van de partners, de indrukwekkende cliëntenportefeuille, de gezonde werk-privébalans en het hechte teamgevoel bij LVH. Of neem contact met &Work op om meer over de dienstverlening van &Work te weten te komen.