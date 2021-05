Deloitte geeft Rotterdamse raadsleden lik op stuk

De Gemeenteraad van Rotterdam boog zich dinsdagavond over de nieuwe plannen van Feyenoord. De voetbalclub vraagt een investering van 40 miljoen. Accountant Deloitte verwierp de kritiek zij zij geen uitspraken wil doen over het rendement, het risicoprofiel en de wijze van financiering.

40 miljoen

Feyenoord City is een stedenbouwkundig project rondom de ontwikkeling van een nieuw stadion voor Feyenoord, renovatie van het huidige en de bouw van woningen. Het plan leidt in de Maasstad tot verhitte discussies. Dinsdagavond toonden de PvdA is coalitiepartij GroenLinks zich sceptisch over de business case van Feyenoord City. Er ligt een voorstel waarbij de gemeente Rotterdam 40 miljoen euro in het nieuwe stadion investeert.

‘Zelf afweging maken’

De raadsleden kregen dinsdagavond uitleg van experts van accountants van Deloitte, die de business case hebben getoetst aan de eisen van de gemeente. In de uitgebreide ‘technische sessie’ was er bij sommige partijen irritatie over het feit dat Deloitte geen harde uitspraak wil doen over het rendement, het risicoprofiel en de wijze van financiering. Onder meer Leefbaar Rotterdam en Partij voor de Dieren beklaagden zich hierover. De accountants kaatsten de bal terug: raadsleden kunnen heel goed een eigen afweging maken op basis van hun rapport, stelden ze.

Bron: AD