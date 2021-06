Grootontvangers betalen NOW-steun niet vrijwillig terug

Behalve Booking.com betalen de 25 grootste ontvangers van corona-loonsteun het bedrag vooralsnog niet vrijwillig terug, meldt de NOS. Het kabinet riep bedrijven eerder op om NOW-steun terug te betalen als ze er financieel goed voorstaan.

Booking.com betaalt € 65 miljoen aan NOW-steun terug, nadat eerder deze maand bekend werd dat het bedrijf in het buitenland gewoon bonussen uitkeert. De NOS peilde bij andere bedrijven die veel steun kregen wat de plannen zijn. Samen zijn ze goed voor ruim € 1,5 miljard staatssteun. Een deel van die bedrijven heeft vorig jaar verlies geleden, zoals KLM en Holland Casino. Bedrijven als DAF en Randstad boekten winst, maar die pakte wel de helft lager uit dan in 2019. Zij willen de steun niet teruggeven. Atos boekte een sterke winststijging, maar geeft de NOW-steun niet terug omdat de Nederlandse tak nog tegenvallende resultaten boekt. Payrollbedrijf Ev Tilburg (€ 30 miljoen), cateraar Albron (€ 23 miljoen) en horecagroothandel Bidfood (€ 21 miljoen) vinden het nog te vroeg om conclusies te trekken.

Terugbetaling soms verplicht

Randstad Groep ontving bijna € 97 miljoen, maar keert wel winst uit aan aandeelhouders. De steun is gebruikt om werkgelegenheid en inkomenszekerheid in stand te houden, reageert de uitzendreus. Vervoerders Qbuzz en GVB betalen wel NOW-steun terug, maar daar zijn ze toe verplicht om recht te houden op andere steunmaatregelen. De NS houdt € 24 miljoen aan NOW-gelden omdat het bedrag is uitgegeven om personeel op de stations in dienst te houden. Tata Steel betaalt wel terug: de € 45 miljoen aan voorschotten bleek niet nodig omdat de drempel voor omzetverlies niet is gehaald.

De NOS keek naar de 25 grootste ontvangers van NOW-steun in de drie rondes loonsteun tussen maart en december vorig jaar.

Bron: NOS