Booking.com buigt voor kritiek: staatssteun wordt terugbetaald

Booking.com gaat de tientallen miljoenen euro’s aan coronasteun terugbetalen aan de Nederlandse overheid, heeft het bedrijf laten weten.

De online reisbemiddelaar kreeg voor ruim € 64 miljoen aan NOW-steun van de overheid, maar maakte onlangs bekend dat de drie topbestuurders ruim € 28 miljoen aan bonussen tegemoet kunnen zien over 2020. Grotendeels powered by The Netherlands: elders in de wereld haalde Booking.com ook wel steun op, maar die kwam niet verder dan € 35 miljoen.

‘Vraag lag altijd op tafel’

De bonussen worden voornamelijk in aandelen uitgekeerd. Maar het bericht ging niet onopgemerkt voorbij en in de Tweede Kamer werd de roep om het terughalen van de steun steeds luider. De reisgigant houdt nu de eer aan zichzelf: ‘We hebben het debat in de Nederlandse samenleving van de afgelopen dagen op de voet gevolgd, nemen dit uiterst serieus, en hebben oog voor de gevoeligheid van dit onderwerp. De vraag of we de NOW-subsidie zouden terugbetalen heeft altijd op tafel gelegen, maar was voor Booking.com een afweging voor wanneer we financieel in stabieler vaarwater zouden komen’, laat het bedrijf weten. Met Sociale Zaken wordt overlegd over hoe de terugbetaling wordt ingevuld.

Bij Booking.com ging het aantal hotelboekingen drastisch omlaag door de coronamaatregelen; er werden miljarden geleend. Bovendien sneuvelden er duizenden banen.

Bron: ANP