Pensioenfondsen hoeven waarschijnlijk niet te korten

De kans dat grote pensioenfondsen als ABP, PME en PFZW komend jaar de pensioenen moeten korten, is aanzienlijk kleiner geworden. Toch blijven de fondsen voorzichtig.

Dekkingsgraden

De dekkingsgraden van de vijf grote Nederlandse pensioenfondsen liggen allemaal boven de 100 procent. Dat blijkt uit cijfers van de pensioenfondsen. ABP, het grootste pensioenfonds, meldt voldoende geld in kas te hebben om de pensioenen van alle deelnemers zolang zij leven te kunnen betalen. De laatste jaren werd er voornamelijk voor pensioenkortingen (verlaging van de pensioenen) gevreesd, omdat de dekkingsgraden bij de meeste grote fondsen rond en zelfs onder de kritieke grens van 90 procent lagen.

Nog niet veilig

Bij ABP steeg de dekkingsgraad afgelopen kwartaal naar 104,5 procent. Aan het einde van het eerste kwartaal stond die nog op 100,5 procent. Zorgpensioenfonds PFZW zag de dekkingsgraad stijgen naar 100,9 procent, waar het percentage aan het einde van het eerste kwartaal nog 97,5 procent was. Ook in de metaalsector werden de pensioenpotten beter gevuld. Fondsen PME en PMT zagen de dekkingsgraden stijgen naar respectievelijk 104 en 101,5 procent. De dekkingsgraad van bouwfonds bpfBOUW steeg naar 120,8 procent. Toch willen de fondsen in hun meest recente kwartaalberichten niet te vroeg juichen. Sommigen geven aan dat de situatie zomaar weer kan veranderen door schommelingen op de financiële markten. ‘We zijn nog niet in veilig vaarwater, maar het is een mooie symbolische mijlpaal’, zegt PFZW-bestuursvoorzitter Joanne Kellermann.

Oplopende rente

Dat de financiële positie van de fondsen verbetert, heeft vooral te maken met oplopende rentes op de financiële markten. Ook doen de fondsen de laatste tijd goede zaken met hun beleggingen. Eind dit jaar moeten de dekkingsgraden, net als vorig jaar, minimaal 90 procent bedragen om pensioenkortingen in 2022 te voorkomen. Verder heeft de overheid bepaald dat de fondsen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel moeten toegroeien naar een situatie waarin hun dekkingsgraad ten minste op 95 procent zit.

Grootscheepse hervorming

Vanuit de pensioensector klonk eerder al de oproep dat de overheid vaart moet maken met de grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel. De hervormingen moeten de fondsen minder direct afhankelijk maken van rentebewegingen.