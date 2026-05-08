Half miljoen boete voor ex-medewerker van pensioenfonds dat dividendbelasting ontdook

Een ex-medewerker van het Canadese pensioenfonds dat dividendbelasting ontdook, heeft van het OM een forse geldboete gekregen voor zijn betrokkenheid bij de zaak.

Begin dit jaar oordeelde de rechter dat het Canadese zorgpensioenfonds HOOPP over de jaren 2013 tot en met 2018 ten onrechte meer dan € 200 miljoen aan Nederlandse dividendbelasting heeft teruggevraagd. Het fonds claimde aandelen te hebben gehouden in Nederlandse beursvennootschappen, maar de fiscus concludeerde na onderzoek echter dat dat niet het geval was en dat er sprake was van een constructie met een wederpartij die geen recht op teruggaaf had.

De rechter oordeelde dat het ging om dividendstrippen en dat de ontdoken belasting moet worden betaald. Tegen het pensioenfonds loopt nog een strafrechtelijk onderzoek.

Trader kocht aandelen

Nu blijkt dat het OM ook een voormalig werknemer van het pensioenfonds op de korrel had. Die heeft een strafbeschikking opgelegd gekregen in de vorm van een geldboete voor dividendbelastingontduiking in Nederland. De 57-jarige man betaalt de maximale geldboete van € 486.000. Volgens het OM was hij als werknemer betrokken bij het ontduiken van dividendbelasting.

De voormalig werknemer was als trader betrokken bij de uitvoering van transacties met aandelen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Daarbij werden de beursaandelen gekocht via banken vlak voordat op die aandelen dividend werd uitgekeerd. De teruggevraagde dividendbelasting werd daarna volgens het OM via het afsluiten van een derivaat verdeeld tussen het pensioenfonds en de banken.

Niet persoonlijk verdiend

Volgens het OM aanvaardde de voormalig werknemer bewust de aanmerkelijke kans dat de teruggaafverzoeken die het pensioenfonds indiende bij de Belastingdienst onjuist waren. Vanwege het hoge fiscale nadeel en de hoeveelheid ingediende teruggaveverzoeken door het pensioenfonds, heeft het OM besloten per (gebundeld) teruggaveverzoek maximale geldboetes op te leggen.

Het OM houdt er rekening mee dat de voormalig werknemer een uitvoerende rol had, dat hij niet in een positie was om de handelsstrategie te initiëren of goed te keuren en dat hij geen uiteindelijke verantwoordelijkheid droeg voor fiscale aangelegenheden binnen het pensioenfonds. “Daarnaast is uit het onderzoek niet gebleken dat hij persoonlijk heeft verdiend aan het toepassen van deze strategie. Ook de persoonlijke omstandigheden van de in het buitenland woonachtige voormalig werknemer maken dat het OM een strafbeschikking passend vindt.”