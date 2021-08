Weduwe Oranje verkoopt vastgoed om fraude te compenseren

De weduwe van notaris Frank Oranje heeft toestemming van het Openbaar Ministerie gekregen om een villa en enkele appartementen te verkopen. De opbrengst daarvan wordt gebruikt om Pels Rijcken via een schikking te compenseren voor de door Oranje gepleegde fraude. Dat meldt het FD op basis van eigen onderzoek. De vastgoedverkoop is een sterke aanwijzing dat de notaris geld in eigen zak heeft gestoken.

In maart van dit jaar kwam naar buiten dat voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje van advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken in een periode van tien jaar €10 miljoen van cliënten heeft verduisterd. Nadat de fraude aan het licht kwam maakte Oranje in november vorig jaar een einde aan zijn leven. De kwestie was voor de buitenwereld een flinke schok, ook omdat Pels Rijcken een zeer gerespecteerd kantoor was dat de landsadvocaat leverde. Inmiddels is duidelijk geworden dat Oranje al 18 jaar fraudeerde met gelden binnen het kantoor.

Verkoop vastgoed

Pels Rijcken is momenteel bezig met het compenseren van alle gedupeerden. Deloitte is door het advocaten- en notariskantoor gevraagd om de geldstromen in kaart te brengen. Tot nu toe werd steeds aangegeven dat elk spoor naar de door Oranje verduisterde miljoenen ontbrak. Daardoor werd ook een scenario waarbij Oranje werd afgeperst als optie gezien. De op handen zijnde vastgoedverkoop door de nabestaanden van Oranje wordt nu gezien als aanwijzing dat de notaris het geld in eigen zak heeft gestoken.

Onderzoek Deloitte

Of er nog meer – bijvoorbeeld strafrechtelijke – actie volgt na de compensatie van Pels Rijcken door de nabestaanden is nog onduidelijk. Dat zou grotendeels afhangen van de uitkomsten van het onderzoek door Deloitte. De verwachting is dat de experts van het accountantskantoor nog deze zomer met hun bevindingen komen.

