Oranje fraudeerde al 18 jaar en benadeelde ook de Staat

Notaris Frank Oranje van Pels Rijcken fraudeerde al 18 jaar met gelden binnen het kantoor. In een aantal gevallen was ook de Staat onderdeel van zijn piramideconstructies, waarbij hij geld naar privérekeningen doorsluisde en rente opstreek dat voor cliënten bedoeld was.

23 dossiers

Uit onderzoek is gebleken dat Oranje in nog eens twintig verschillende dossiers heeft gerommeld met gelden van klanten. In het voorjaar bleek al dat Oranje voor miljoenen aan gelden verduisterde in drie dossiers. Het betrof onder meer schadevergoedingen voor beleggers die nog moesten worden uitgekeerd en tijdelijk onder zijn hoede waren. Nu blijkt dat ook in vijf gevallen de overheid, vaste klant van het advocatenkantoor, betrokken was. Dat heeft het advocatenkantoor vrijdag bekendgemaakt.

Piramidespel

Pels Rijcken liet forensische experts van Deloitte onderzoeken wat de voormalige topman deed in zijn dossiers. Nu blijkt hij al 18 jaar geleden te zijn begonnen met illegale overboekingen tussen rekeningen. Uit het onderzoek is gebleken dat de frauduleuze handelingen van 0ranje er op hoofdlijnen uit bestonden dat hij derdengeld uit notariële dossiers tijdelijk buiten kantoor heeft gebracht. Dit geld had hij als notaris of als escrow agent in beheer. Hij bracht dit geld met kunstgrepen naar privé, hoofdzakelijk via overboekingen naar bankrekeningen op naam van door hem opgerichte stichtingen die buiten de organisatie en het beheer stonden van Pels Rijcken. Voordat gelden aan rechthebbenden in het dossier moesten worden voldaan, zorgde hij ervoor dat het ontstane tekort werd aangevuld door geld terug te storten in het betreffende dossier met (andere) onttrokken gelden. Oranje vulde op deze wijze in feite gaten met gaten waardoor rechthebbenden uiteindelijk steeds zijn betaald. Uitzondering hierop vormt het laatste fraudedossier in de reeks, waarin een tekort aan hoofdsom en rente van € 9.507.707,35 resteert. Dit bedrag is door Oranje naar privé gebracht.

Valse emailadressen

Oranje heeft misbruik gemaakt van zijn bevoegdheden als notaris waarbij hij het gebruik van frauduleuze kunstgrepen niet schuwde, schrijft Pels Rijcken in een brief aan de minister van Justitie. Zo maakte hij gebruik van door hem opgerichte stichtingen die buiten de organisatie en het beheer van Pels Rijcken stonden. Een aantal oprichtingsakten van door Oranje opgerichte stichtingen zijn niet opgenomen in het repertorium van zijn protocol en vermoedelijk vals. Ook werden in een akte (mede)bestuurders genoemd zonder dat zij hiermee bekend waren. De door hem gebruikte stichtingen hadden ogenschijnlijk een legitiem doel door gebruik van namen die de suggestie wekten dat zij aan dossiers gerelateerd waren. Voorts opende 0ranje buiten medeweten van het kantoor verschillende bankrekeningen in zijn hoedanigheid van notaris, terwijl die bankrekeningen niet werden gebruikt ten behoeve van notariële werkzaamheden. Hij maakte in meerdere gevallen gebruik van valse, door hem gefabriceerde bevestigingen van niet bestaande (telefonische) betaalopdrachten van cliënten. Hij deed hierbij voorkomen dat de gefabriceerde bevestiging aan cliënt was verstuurd door het gebruik van sterk gelijkende maar valse emailadressen. Hij heeft aldus overboekingen door frauduleus handelen een regulier voorkomen gegeven.

Rentefraude

Een andere vorm van fraude was dat Oranje ontvangen rente verzweeg voor cliënten en aan zichzelf uitkeerde. Het gaat in totaal om een kleine 1,8 miljoen euro. In de vijf gevallen waarbij de Staat betrokken was, heeft de overheid wel steeds zijn geld gekregen en bedroeg het rentenadeel slechts € 6.828,83. Oranje fraudeerde ook met declaraties. Pels Rijcken schrijft de minister dat gedupeerden zo snel mogelijk alsnog hun geld krijgen.

Deken

Ook maakt Pels Rijcken bekend dat het onder verscherpt toezicht van de Deken van de Haagse Orde van Advocaten staat. Het kantoor moet beheersmaatregelen nemen en per maand aan de Deken rapporteren welke vorderingen er zijn gemaakt.

Lees hier de brief van Pels Rijcken aan de minister.

Lees hier de brief van de minister aan de Tweede Kamer.