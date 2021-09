OM eist vijf jaar cel voor fraude rondom handel in tweedehands levenpolissen

Een 51-jarige man uit België hoorde maandag vijf jaar celstraf eisen wegens onder meer valsheid in geschrifte, witwassen en fraude rondom het handelen in tweedehands levensverzekeringen. Het faillissement van zijn bedrijf Rolsa blijkt een onvervalste beerput: ‘Hoe dieper het OM graaft, hoe meer rotzooi er naar boven komt.’

Beleggen in Amerikaanse levensverzekeringen leek een jaar of vijftien geleden gouden business, maar vulde uiteindelijk vooral de zakken van de aanbieders. Die zijn echter stuk voor stuk tegen de lamp gelopen. De laatste in de rij is de bestuurder van Rolsa, voorheen actief als Orca Finance Netherlands (OFNL). Dat was een dochter van het bedrijf Lioncross: opgericht naar Cypriotisch recht en gevestigd op Malta. Orca zag mogelijkheden in life settlements, het investeren in Amerikaanse levensverzekeringspolissen. De verzekerde strijkt bij leven alvast een bedrag op en de investeerder maakt winst door bij overlijden de (hogere) uitkering te incasseren.

In maart 2006 werkte de verdachte namens Orca Derivatives een investeringsvoorstel aan Delta Lloyd uit. OFNL zou worden gefinancierd door de uitgifte van beursgenoteerde obligaties. Met de verkregen financiering kon OFNL vervolgens levensverzekeringspolissen aanschaffen. De looptijd van de investering zou tien jaar bedragen. OFNL maakte bij de aankoop van de polissen gebruik van trusts naar Californisch recht. In 2015 is het bedrijf, toen omgedoopt in Rolsa, failliet verklaard.

Schuldenlast 168 miljoen

Kern van het probleem is volgens de curator dat de verzekerden op de aangekochte levenpolissen langer leefden dan statistisch mocht worden verwacht. Daarmee lieten de uitkeringen op die polissen langer wachten dan was gepland, met liquiditeitstekorten tot gevolg. Delta Lloyd, de belangrijkste schuldeiser, bleek wel bereid om over een oplossing voor de schulden te praten, maar verloor het vertrouwen in het management ‘door ernstige twijfels omtrent de zakelijkheid van verschillende transacties’. Het faillissement is enorm in omvang: de schuldenlast bedraagt meer dan € 168 miljoen.

Leugens legitimeren

Het OM signaleert meerdere strafbare feiten rondom het faillissement. ‘En het is een ingewikkelde constructie die bedacht is. En hoe dieper het OM graaft hoe meer rotzooi er naar boven komt. In de eerste plaats een kasrondje eind maart 2014. In een kort bestek van tijd vindt er een serie van betalingen plaats tussen meerdere ondernemingen die aan verdachte gelieerd zijn. Deze betalingen leiden er uiteindelijk toe dat de onderneming OFNL in maart/april wordt verarmd tot een bedrag van ongeveer 4,7 miljoen dollar.’ Het OM ziet in dit kasrondje een witwasconstructie.

Daarnaast wordt er eind 2014 een leningsovereenkomst van 22 miljoen dollar aangegaan en terugbetaald. ‘Een sigaar uit eigen doos’, aldus de officier van justitie. ‘De betaling vindt plaats vanaf een (geheime) rekening waarvan de curator op dat moment geen weet had. Een faillissement waarbij in de afwikkeling er legio documenten boven tafel zijn gekomen waarvan een zeer ernstig vermoeden bestaat dat ze vals of vervalst zijn. Ook lopen er meerdere civiele procedures door en tegen de actoren in deze zaak.’ Het OM vindt het ‘absoluut stuitend om te zien hoe makkelijk verdachte zich heeft bediend van valse stukken, vervalste e-mails en hoe makkelijk hij mensen blind stukken voor hem laat tekenen. Bovendien deinst hij er ook niet voor terug om zijn eigen leugens bij een notaris vast te laten leggen en ze op die wijze proberen te legitimeren.’

Web van list en bedrog

De Nederlandse staat zou voor € 7,3 miljoen zijn benadeeld, reden om een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van lange duur te eisen. ‘Valsheid in geschrifte, witwassen en faillissementsfraude zijn ernstige strafbare feiten. Het heeft er naar mijn idee dan ook alle schijn van dat de verdachte zichzelf in een web van list en bedrog heeft gedraaid en inmiddels in zijn eigen waarheid is gaan geloven. Ik heb in ieder geval geen enkele vorm van inzicht in de strafwaardigheid van zijn eigen handelen bij hem aangetroffen’, aldus de officier van justitie, die vijf jaar eist.

De zitting vervolgt aanstaande maandag.