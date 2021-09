EY Global groeit met 7,3%, Deloitte met 5,5%

EY Global groeit 7,3%, Deloitte 5,5%. Beide Big Four-kantoren komen vandaag met cijfers over hun fiscale jaar 2021.

Nummer 1 en 2

EY behaalde een totale omzet van 39,96 miljard dollar. Deloitte gaat voor het eerst door de 50 miljard heen en blijft daarmee met afstand de grootste van de Big Four. EY heeft inmiddels wereldwijd 312.250 mensen in dienst, 4,4 procent meer dan in het vorige boekjaar. Daarmee is EY van de Big Four de nummer 2, na Deloitte met 334 duizend werknemers maar voor PwC (3) met bijna 285 duizend en KPMG (4), dat wereldwijd 277 duizend mensen aan het werk houdt.

Financieel advies

Met 7,3% groeide EY harder in omzet dan Deloitte, dat 5,5% meer omzet boekte. Bij EY was met name het strategisch advies (+14,6%) de aanjager van de groei; de assurance-tak realiseerde de minste omzetgroei, maar nog altijd 5,8%. Ook bij Deloitte groeide de financiële adviestak flink (12,9%), terwijl de audit en assurance-tak 6,1% groeide. Deloitte Global ceo Punit Renjen meldt dat het afgelopen jaar ‘moeilijk was en gekenmerkt door onzekerheid’, maar ook dat het heeft laten zien wat er kan worden bereikt ‘wanneer bedrijven, overheden en de samenleving samenwerken om moeilijke wereldwijde uitdagingen aan te pakken’.

Fraude

EY kondigt aan de komende drie jaar 2 miljard dollar te investeren in het verbeteren van de auditkwaliteit, in reactie op enkele financiële schandalen waar EY bij betrokken was, waaronder het Wirecard-schandaal. De investering is onderdeel van een recordbedrag van 10 miljard aan investeringen over de gehele linie van het bedrijf. Het kantoor wil onder meer beter worden in fraudedetectie en kunstmatige intelligentie. ‘Het investeringsplan van 10 miljard dollar gaat naar mensen, technologie, en kwaliteitsmanagementsystemen, om zo het vertrouwen in de kapitaalmarkten verder te helpen opbouwen door de kwaliteit van de audits te versterken, ondersteund door de implementatie van technologie-gedreven innovaties bij risk-based en andere auditprocedures, waaronder het opsporen van fraude’, aldus EY.