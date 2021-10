Hof legt onderzoek in zaak vermogensbeheerder Box voorlopig stil

Een nieuw hoofdstuk in de langslepende fraudezaak rond vermogensbeheerder Box consultants en advocaten van Stibbe, waarin ook BDO een prominente rol speelt. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft donderdag in een tussenuitspraak beslist dat het onderzoek in een zaak tussen de Stibbe-advocaten van Box en de Staat voorlopig moet worden stilgelegd. De reden daarvoor is een lopend strafrechtelijk onderzoek naar Box.

Stukken BDO

De advocaten van het gerenommeerde Stibbe willen via de civiele rechter een onderzoek afdwingen naar al dan niet geschonden verschoningsrecht van de advocaten na inbeslagname van stukken en digitale bestanden bij BDO en de provider van Box. De advocaten hebben daarom gevraagd om een onderzoek naar de computersystemen van het OM, het kennisnemen van in beslag genomen digitale stukken en het horen van medewerkers van het OM en de FIOD die bij het strafrechtelijk onderzoek betrokken zijn. Die medewerkers zouden ook bij de schendingen betrokken zijn.

Nieuwe ontwikkelingen

Eerder wilde het hof nadere informatie over de mogelijkheden van een vooronderzoek naar de werking van de betreffende computersystemen. Maar nieuwe ontwikkelingen, zoals de uitspraak van de Hoge Raad in een aanverwante zaak en een beslissing van de strafkamer van de rechtbank Oost-Brabant om (deels) dezelfde getuigen te horen, brengen het hof nu tot een andere tussenbeslissing.

Verstoring strafrechtelijk onderzoek

Het uitvoeren van het gevraagde onderzoek door de civiele rechter zou zorgen voor een ernstige verstoring van de strafzaak, oordeelt het hof. Dat is bezwaarlijk. Het hof heeft daarom de belangen van de advocaten bij waarheidsvinding afgewogen tegen het belang van de Staat van een ongestoorde voortgang van de strafprocedure.

Het hof heeft daarom beslist dat de belangen van de advocaten voorlopig moeten wijken en dat de civiele zaak voorlopig wordt stilgelegd, totdat deze geen belemmering meer is voor de strafzaak. De inbeslaggenomen digitale stukken blijven door de stillegging bewaard.

Zie ook: