OM en FIOD moeten openheid geven over stukken BDO en Stibbe

De advocaten van de van fraude verdachte vermogensbeheerder Box Consultants uit Waalre hebben bij het gerechtshof in Den Bosch een nieuw succes geboekt. Het OM en de FIOD moeten onafhankelijke onderzoekers inzage geven in de manier waarop is omgegaan met stukken van BDO en advocatenkantoor Stibbe die onder het beroepsgeheim van de advocaten vallen. Dat is opmerkelijk, want het kwam nog nooit eerder voor dat er een onderzoek wordt gelast naar de normaal gesproken volledig afgeschermde computersystemen van het OM en de FIOD. Dat melden de Telegraaf en het Eindhovens Dagblad.

Onderzoek FIOD

Het chique Box Consultants, dat vermogensbeheerder is van veel rijke families en bekende figuren, werd door het OM in de zaak Castor van fraude verdacht. De FIOD begon in 2013 met een onderzoek naar Box, dat inmiddels is afgerond. De aanklager is van plan om de vermogensbeheerder en topman Remy Mourits te vervolgen, maar veel details daarover zijn verder nog niet bekend. Twee BDO-accountants kregen bij het CBb een waarschuwing vanwege onvoldoende kritisch en zorgvuldig handelen bij de controle van de jaarrekeningen van de Waalrese vermogensbeheerder.

Onderzoek BDO en invallen

Op verzoek van de advocaten van de vermogensbeheerder zelf deed huisaccountant BDO eerder onderzoek naar de fraudebeschuldigingen. Op 1 mei 2016 deed de FIOD vervolgens invallen op twee locaties van BDO. Op het kantoor in Eindhoven werden digitale bestanden gekopieerd en papieren meegenomen. Vorig jaar werd echter door de rechter vastgesteld dat de FIOD daarmee te ver ging. Omdat BDO was ingeschakeld door de advocaten van Box Consultants valt alle informatie namelijk onder hun beroepsgeheim, oordeelde de rechter.

Succes voor advocaten

De advocaten van Box stapten vervolgens zelf naar de rechter omdat ze wilden weten waar hun vertrouwelijke e-mailverkeer is beland en wat er met de berichten is gebeurd. Dat leidt er nu toe dat de FIOD en het OM openheid van zaken moeten geven. ‘Dit gaat elke advocaat in Nederland aan’, reageert advocaat Tim de Greve, die procedeert namens de advocaten van Box, tegenover het Eindhovens Dagblad. ‘De handelwijze van het Openbaar Ministerie en de FIOD kan het daglicht niet verdragen. De onderste steen moet boven komen.’ Als er misbruik van vertrouwelijke informatie wordt vastgesteld kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor de strafzaak.

Bron: Telegraaf/ED