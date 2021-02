Dubbele berisping voor FIOD-accountant die BDO’er van liegen beschuldigde

De Accountantskamer heeft twee berispingen opgelegd aan FIOD-accountant Ron Dohmen naar aanleiding van de fraudezaak rond vermogensbeheerder Box. Volgens de tuchtrechter heeft hij in tuchtzaken tegen het inmiddels gestopte BDO-kopstuk Pieter-Paul Saasen en Stibbe-advocaat Daan Doorenbos veel te grote woorden gebruikt, zonder een stevige basis. Dohmen had zich moeten afvragen of hij als accountant voldoende deugdelijke grondslag had voor de door hem gedane uitlatingen en of mogelijk sprake was van een bedreiging. Door dat na te laten heeft hij gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, oordeelt de Accountantskamer.

Zaaknummers: 19/1059 Wtra AK & 20/585 Wtra AK

Te grote woorden op te smalle basis

De tuchtrechter constateert dat Dohmen zich in een tuchtzaak tegen Saasen heeft bediend van ‘zeer zware bewoordingen’. De FIOD-accountant had zich volgens de Accountantskamer bij het bepleiten van het standpunt dat Saasen had meegewerkt aan een niet geoorloofde constructie en dat sprake was van ‘liegen’ van een andere woordkeuze moeten bedienen. Ook in een klachtprocedure tegen Stibbe-advocaat Daan Doorenbos gebruikte hij te grote woorden. Er zou sprake zijn geweest van een door Doorenbos, als advocaat, opgezette ‘schijnconstructie’ en van ‘misbruik van verschoningsrecht’. Dat was een zware beschuldiging op te wankele basis, oordeelt de tuchtrechter daarover nu.

Box Consultants

Forensisch accountant Dohmen is aangesteld als gemachtigde en coördinator tuchtrecht bij het Openbaar Ministerie en is in die hoedanigheid regelmatig aanklager in tuchtrechtzaken tegen accountants. In 2011 besloot het OM financiële dienstverleners die fraudeurs en criminelen een handje toesteken of wegkijken (facilitators) ook aan te pakken via het tuchtrecht. Na een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD naar de Waalrese vermogensbeheerder Box Consultants raakte BDO’er Saasen, die controlerend accountant bij Box was, in opspraak. In de fraudezaak werden in 2016 invallen gedaan bij Box en bij BDO in Eindhoven. Saasen liep uiteindelijk tegen een berisping aan, die in hoger beroep naar een waarschuwing werd omgezet.

Doorenbos lag als strafrechtadvocaat van Box ook onder vuur. In de tuchtzaak tegen Saasen zei Dohmen dat Doorenbos misbruik zou hebben gemaakt van het verschoningsrecht om zo het strafrechtelijk onderzoek te bemoeilijken. Toen de Stibbe-advocaat Dohmen er uitdrukkelijk en gemotiveerd op had gewezen dat er wel degelijk inbreuk werd gemaakt op zijn verschoningsrecht, kon de aanklager niet volstaan met een verwijzing naar het standpunt van het Openbaar Ministerie daarover.

Accountant achter accountants aan

De aanstelling van een accountant om andere accountants aan te pakken blijkt nu dus nogal ongelukkig uit te pakken, stelt ook de Accountantskamer: ‘Weliswaar trad betrokkene op als gemachtigde, maar hij kan de hoedanigheid van accountant waarin hij blijkens de door hem gebruikte titels ook optrad niet afschudden. Als gevolg daarvan had hij zich moeten afvragen of hij als accountant voldoende deugdelijke grondslag had voor de door hem gedane uitlatingen en of mogelijk sprake was van een bedreiging. Betrokkene heeft gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.’

De FIOD laat in een reactie op de uitspraken weten: ‘We bestuderen de uitspraak en overwegen een hoger beroep’.