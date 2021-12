HET JAAR VAN (8) Fou-Khan Tsang: ‘We moeten echt gaan stoppen met polariseren’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Fou-Khan Tsang, voorzitter van de Raad van Bestuur van Alfa Accountants en Adviseurs.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

2021 was voor mij het jaar van de tippingpoints op het gebied van duurzaamheid. De verklaring van de accountant van Shell, de toegenomen prijs van CO2, de aankondiging van CSRD en het beleid van het nieuwe kabinet.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Dat zijn natuurlijk ook de ontwikkelingen rondom duurzaamheid. Ook daar zie ik een duidelijke kentering hoe accountants ten opzichte van dit onderwerp staan

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

Dirk Koelewijn, iemand die ik zeer waardeer. Hij gaf mij dit jaar naast wijze raad ook het boek “de kracht van rust”, een aanrader voor iedereen.

Wat wens je de accountancysector toe?

Ik wens de accountancysector een heleboel jonge talentvolle mensen toe, we hebben ze hard nodig.

Wat moeten we in 2022 echt anders gaan doen?

We moeten echt gaan stoppen met polariseren, we moeten weer naar elkaar gaan luisteren.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2022?

Ik zie er best wel een aantal. Ik denk dat het echte gebruik van data enorme kansen met zich meebrengt, daar wil ik volgend jaar nog meer mee aan de slag.

In hoeverre blijft corona ons het komende jaar parten spelen?

Ik ben er inmiddels van overtuigd dat het virus nog wel even bij ons zal blijven, dus we zullen er mee moeten leren leven. We moeten dus uit de crisismodus en naar een nieuw normaal.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2022 jouw beste wensen en waarom?

Dat zijn dit jaar Arif Dursun en Hakan Kocak, wat deze twee mannen dit jaar hebben neergezet met Busy Season Talks is fantastisch. Heerlijk om iedere dinsdagavond te genieten van de positieve vibe rondom ons beroep!

Waar raak jij door geïnspireerd?

Door positieve mensen

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2022?

In 2022 ga ik weer een studie doen en daar heb ik heel veel zin, af een toe even stevig de zaag slijpen is goed. Misschien weer wat vaker een column voor AV en met ons gezin en aanhang gaan we een mooie reis maken en daar zie ik ook erg naar uit.