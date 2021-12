HET JAAR VAN (14) Arif Dursun en Hakan Koçak: ‘We wensen de accountancysector toe dat de nieuwe generatie zo snel mogelijk de sector gaat dragen’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Arif Dursun (KPMG) en Hakan Koçak (PwC), initiatiefnemers van de Busy Season Talks.

Wat blijft jullie het meeste bij aan het afgelopen jaar?

De start van de busyseasontalks. Dat we vanuit de zolderkamer de gehele sector hebben leren kennen zonder elkaar fysiek te zien. Hierdoor zijn hele mooie vriendschappen ontstaan.

Welke ontwikkeling in jullie vak of in de markt spreekt jullie het meest aan? Over welk thema zouden jullie eens een pittig opiniestuk willen schrijven?

Over technologie en innovatie. Gezien de omstandigheden waarin we verkeren (war on talent) is het belangrijk om te blijven innoveren.

Wie leerde jullie in 2021 een belangrijke les?

We hebben veel geleerd van Arnout van Kempen, zijn inzichten en vooral zijn scherpe geest.

Wat wensen jullie de accountancysector toe?

Dat de nieuwe generatie zo snel mogelijk de sector gaat dragen.

Wat moeten we in 2022 echt anders gaan doen?

In 2022 moeten we meer met elkaar in gesprek.

Welke zakelijke kansen zien jullie voor 2022?

Duurzaamheid! Dit is een mooie kans voor ons beroep om dit te omarmen. De maatschappij schreeuwt hiernaar en wij kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

Hoe ervaren jullie de toegenomen werkdruk?

We doen alles vanuit huis. We zijn vaker dan ooit met onze gezinnen. We ervaren weinig werkdruk ten opzichte van pre-corona.

Welke zaken op jullie bucketlist hebben jullie afgelopen jaar af kunnen vinken, en welke staan er voor 2022 op jullie agenda?

Op de cover staan van onze lijfblad stond niet op bucketlist, maar deze hebben we voor de gelegenheid er op gezet en afgevinkt. Voor 2022 zijn we bezig met een nieuw initiatief en dat zou mooi zijn als we daar mee kunnen starten in 2022.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2022 jullie beste wensen en waarom?

We willen dit gebruiken om alle personen en instanties die ons afgelopen jaar hebben geholpen bedanken, vooral onze werkgevers die ons hebben gesteund met dit initiatief, waaronder Agnes Koops en Marc Hogeboom. Verder willen we Aleks Kayhan, Antje Kuilboer-Noorman, Arnout van Kempen, Avinash Nandram, Charissa Burgers, Charlie Groen, Ferry Timp, Fou-Khan Tsang, Joke Bosma, Marc Schweppe, Margreeth Kloppenburg, Maxime Asjes, Tulay Dilsiz-Gedik en Wendy Groot bedanken.

Welke doelen stelle jullie jezelf privé en beroepsmatig voor 2022?

We willen ons blijven ontwikkelen als professional en een bijdrage leveren aan ons beroep. Verder willen we nog meer tijd doorbrengen met onze gezinnen.

Foto: Arif Dursun (l) en Hakan Koçak (r)