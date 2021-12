HET JAAR VAN (15) Endymion Struijs: ‘Ik vind dat er een wel hele sterke focus ligt op de (kwaliteit van) wettelijke controle’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Endymion Struijs is registeraccountant en richtte in 2015 ENDYMION Amsterdam op, een hedendaagse coöperatie van registeraccountants. Hij is bestuurslid van de Ethiek, Cultuur en Gedrag faculty van de NBA. Verder verzorgt hij trainingen in het kader van Permanente Educatie en organiseert hij de Rode Loper Amsterdam edities in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Er is eigenlijk sprake van een toevallige en haast symbiotische samenkomst van 3 ontwikkelingen. Ten eerste de vernieuwing van de beroepsorganisatie, van ledengroepen naar communities en faculties waarmee feitelijk de ketenkracht in de hele beroepsgroep wordt omarmd. Ten tweede is er de vernieuwde systematiek voor de Permanente Educatie (PE) met een sterke focus op houding en gedrag. Mede geholpen door Corona, vertaalt zich dit naar het derde punt, namelijk meer aandacht voor risico’s op het gebied van duurzaamheid en continuïteit. Als gevolg hiervan zie je ook het belang van de vraag of het deugt, en niet zozeer alleen of het klopt, steeds belangrijker worden.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

Als ik kijk naar de eerder genoemde elementen houding en gedrag, dan gaf dirigent Lorenzo Viotti hier concreet invulling aan door zichzelf te omschrijven als ‘atleet in de muziek’. Dit kwam naar voren omdat wij als sponsor betrokken zijn bij het Nederlands Philharmonisch Orkest en de Nationale Opera en Ballet. Zijn perspectief kan je meenemen naar ons vak als ‘atleet in de professionele dienstverlening’, door te zeggen dat fysieke houding en gedrag meewerken om standaard nog meer in overeenstemming met onze fundamentele beginselen te handelen.

Wat wens je de accountancysector toe?

‘Leiderschap, Ondernemerschap en Intimiteit’ , hierbij verwijzend naar het thema van de van de Rode Loper op 5 november jl. Juist deze elementen wens ik de accountancysector toe en deze zijn nodig om het draagvlak voor de beroepsgroep in de samenleving te kunnen handhaven.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2022?

Ik vind dat er een wel hele sterke focus ligt op de (kwaliteit van) wettelijke controle. Immers, de externe accountant is deel en soms eindpunt van een hele keten. Een cruciale schakel om incidenten te voorkomen is de 3de verdedigingslinie (“internal audit”). Ik vergelijk het wel eens met voetbal met een aanval, middenveld en verdediging. Met name de verdediging – lees de derde lijn – ontbreekt vaak en er ligt voor accountants een interessante markt om daar invulling aan te geven.

In hoeverre blijft corona ons het komende jaar parten spelen?

Corona zorgt inherent voor fysieke afstand. Mensen werken thuis, zien elkaar alleen digitaal en bezoeken minder social events. Als we concreet kijken naar ondernemingen en controle zorgt dat er bijvoorbeeld voor dat soft controls minder goed of niet kunnen functioneren. Aan de sociale kant zie je ook dat het een uitdaging wordt om voldoende (professionele) liefde en aandacht aan elkaar te geven. Dit zie je bijvoorbeeld ook bij het aantrekken en begeleiden van jong talent.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2022 jouw beste wensen en waarom?

Wij willen graag meer studenten inspireren en motiveren om voor het vak te kiezen en helpen ze met het maken van bewuste keuzes. We begeleiden ze ze in verschillende fases van hun studie. In dat kader gaan mijn beste wensen uit naar Symen Korthof, trainee bij Endymion Amsterdam. Hij is recent met zijn master Accountancy & Control begonnen aan de UvA, hij werkt praktisch fulltime bij ons en is begonnen met zijn RA praktijkstage. Zo ligt hij op koers om, ijs en weder dienende, binnen 3 jaar en dus op zijn 24ste klaar te zijn met zijn RA opleiding. Een vrij efficiënt en uitdagend project, maar ook een mooi voorbeeld van hoe we onszelf, de studenten en beroepsgroep toekomstbestendig willen houden.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Door inzichten op te doen die me leren dingen anders te zien en me kritisch laten kijken naar mijzelf of mijn werkomgeving. Die inspiratie komt enerzijds van jonge professionals of trainees. In het algemeen staan ze onbevangen in het (professionele) leven en ze stellen daardoor ook vanzelfsprekende zaken ter discussie. Anderzijds komt het bijvoorbeeld van omgevingen zoals de netwerken rond het Stedelijk Museum, ITA en NedPhO, waar wij als sponsor onderdeel van zijn. Hier krijg ik vaak inzichten die ik anders zou missen of niet zou tegenkomen.

