HET JAAR VAN (24) Jan Wietsma: ‘In 2022 veel beter communiceren over besluitvormingsprocessen binnen de NBA’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Jan Wietsma is financierings- en WHOA-deskundige en eigenaar van MKB-kredietcoach.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

Het overlijden van mijn zakelijke partner Age Douma met wie ik in 2011 MKB-kredietcoach gestart ben. Na een relatief kort ziekbed is hij eind januari overleden. Door de coronamaatregelen was er geen mogelijkheid om fysiek bij zijn begrafenis aanwezig te zijn. Het blijft raar om niet meer te kunnen overleggen met iemand met wie je zo intensief hebt samengewerkt.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Het arbeidsmarktvraagstuk. Dat voor een deel door de branche zelf veroorzaakt is, toen bij de vorige crisis veel mensen hun studie voor accountant niet mochten afronden. Daar komt bij dat de branche geen kapitaalkracht heeft om te investeren in andere oplossingen, zoals robotisering van de werkzaamheden.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

De jongere generatie, de veerkracht waarmee ze de huidige tijd doorstaan vind ik mooi om te zien. Daarnaast vind ik het mooi dat ze ons een spiegel voorhouden over wat er echt belangrijk is in deze tijd.

Wat wens je de accountancysector toe?

Minder gedoe, meer inhoudelijk debat en meer respect voor elkaar. De manier waarop we elkaar nu af en toe bejegenen, maakt het minder aantrekkelijk om aan het debat deel te nemen.

Wat moeten we in 2022 echt anders gaan doen?

Veel beter communiceren over besluitvormingsprocessen binnen de NBA. Ik denk dat de NBA er goed aan doet om de dilemma’s in besluitvorming te benoemen en toelichting te geven op het afwegen van belangen.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2022?

Het jaar 2022 zal wederom een roerig jaar worden. Dat houdt in dat veel ondernemers ondersteuning nodig hebben bij het vinden van de juiste oplossingen. Daar staan we als organisatie goed op voorgesorteerd. Dat geeft overigens wel een ambivalent gevoel. Professioneel vind ik dat uitdagend, maar voor de ondernemers die het betreft is het vaak een persoonlijk drama.

In hoeverre blijft corona ons het komende jaar parten spelen?

Ik ben ook toezichthouder bij een zorgorganisatie. Daar heb ik de afgelopen anderhalf geleerd dat je niet zomaar van een virus af bent. Dus denk ik dat er beleid ontwikkeld moet worden waarbij we leren omgaan met het virus.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2022 jouw beste wensen en waarom?

Nog steeds de werknemers in de zorg. De verhalen die ik van zorgprofessionals hoor zijn heftig en toch blijven ze zich inzetten voor de patiënt en daarmee voor de samenleving.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Door iedere dag vijf kilometer te wandelen en de telefoon dan thuis te laten. Omdat ik mijn geest dan de ruimte kan geven, ontstaan er vaak nieuwe inzichten en oplossingen. Dat heeft het afgelopen jaar veel gebracht.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2022?

Verleden jaar schreef ik hier dat ik een boek over mijn corona-ervaringen wilde schrijven. Dat boek is nog niet af. Maar ik hoop dat het in 2022 wel lukt. Daarnaast hoop ik dat we als gezin veel ontmoetingen met elkaar mogen hebben.

Een beroepsmatig doel dat ik mijzelf stel is een onderzoek af te ronden naar het gebruik en de inzet van DataScience ten behoeve van de MKB-praktijk. Daarover bestaat veel verwarring. Zo heb ik het afgelopen jaar geleerd tijdens gesprekken met ketenpartners dat men in het MKB terughoudend is om de accountant actief te betrekken bij DataScience-toepassingen. Hoe we dat tij kunnen keren maakt ook onderdeel uit van mijn onderzoek.

Lees hier de andere afleveringen.