Ambtshalve vermindering box 3-heffing biedt spaarders mogelijk oplossing

Er is nog een sprankje hoop voor spaarders die niet meegedaan hebben aan de massaalbezwaarpocedure tegen de vermogensrendementsheffing 2017 en 2018. Een ambtshalve vermindering van de belastingaanslag kan wellicht uitkomst bieden, verwachten enkele deskundigen die door het FD zijn geraadpleegd.

De Hoge Raad oordeelde kort voor de feestdagen dat de in 2017 ingevoerde vermogensrendementsheffing onwettig is vanwege strijdigheid met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Een grote groep spaarders valt waarschijnlijk echter alsnog buiten de boot omdat ze als gevolg van een stilletjes doorgevoerde aanpassing in 2016 niet langer automatisch kunnen meeliften op de massaalbezwaarprocedure.

Ambtshalve vermindering

Angelique Perdaems van Hertoghs Advocaten raadt spaarders die geen bezwaar hebben aangetekend tegen de heffing over 2017 en 2018 aan om een verzoek in te dienen voor een ambtshalve vermindering van de belastingaanslag. Dat kan tot vijf jaar na dato. Een ambtshalve vermindering wordt toegekend als een belastingaanslag achteraf onjuist blijkt te zijn geweest. Er geldt wel een uitzondering voor rechterlijke uitspraken die na het opleggen van de aanslag zijn gedaan en daar is in dit geval sprake van.

Volgens Perdaems is het echter de vraag of die beperking, die niet in de wet staat, wel stand houdt, gezien het oordeel van de Hoge Raad dat de box 3-heffing in strijd is met het eigendomsrecht en dus inbreuk maakt op de rechten van de mens. Als de inperking geen standhoudt vergroot de kansen op een ambtshalve vermindering, verwacht ze. Als de Belastingdienst een verzoek daartoe afwijst staat een gang naar de fiscale rechter open.

Belastingadviseur Ronald van Scharrenburg van PwC acht die weg niet bij voorbaat kansloos. De minister van Financiën kan namelijk anders beslissen en verzoeken tot vermindering alsnog honoreren. Daarmee zou de bal wel weer bij de politiek liggen en niet bij de rechter.

