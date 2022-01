Geen teruggaaf box 3-heffing door geruisloze inperking bezwaarprocedure

Ruim een miljoen Nederlanders die te veel belasting hebben betaald over hun spaargeld, hebben geen recht op teruggave omdat het kabinet de bezwaarprocedure in 2016 stilletjes heeft ingeperkt. Dat meldt het FD.

De Hoge Raad sprak onlangs nog uit dat de vermogensrendementsheffing onwettig is vanwege strijdigheid met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Nu blijkt dat een grote groep spaarders waarschijnlijk alsnog buiten de boot valt.

Massaalbezwaarprocedure

Dat komt door een aanpassing die onderdeel was van een groter pakket belastingmaatregelen en in 2016 de Tweede Kamer passeerde zonder dat er specifiek aandacht aan werd geschonken. Onder de oude regeling deden spaarders automatisch mee aan de zogeheten massaalbezwaarprocedure, die gold voor de jaren 2013 tot en met 2016. Daardoor hoefden ze niet individueel en binnen zes weken bezwaar te maken tegen de box 3-heffing om een lagere aanslag te krijgen.

Sinds 2017 moet dat wel. Voor het jaar 2017 hebben meer dan 60.000 spaarders dat gedaan. Door het recente arrest van de Hoge Raad over 2017 en 2018 hoeven ze over 2017 nu minder belasting te betalen. De groep van ruim 60.000 spaarders is echter maar een klein deel van het totale aantal.

Claim of actie Tweede Kamer

Hoogleraar belastingrecht Koos Boer acht de kans klein dat spaarders die over de jaren 2017 en 2018 niet individueel en tijdig bezwaar maakten, juridisch langs andere weg nog hun gelijk kunnen halen. Spaarders moeten hopen dat de Tweede Kamer hen tegemoet wil komen of dat er een massaclaim door niet-bezwaarmakers wordt gestart. Die kans is wel aanwezig. Consumentenclaim, een organisatie die zich toelegt op massaclaims, volgt de ontwikkelingen rond box 3 nauwgezet.

