‘Mogelijk hoog risico’ Accon avm noopte Mazars tot wisseling tekenend accountant

Mazars classificeerde Accon avm vorig jaar als cliënt met een hoog risicoprofiel. Dat laat het accountantskantoor weten in antwoord op vragen van Accountancy Vanmorgen. Als gevolg daarvan werd de herziene jaarrekening niet door partner Joeri Galas, maar door collega-partner Egon de Prouw ondertekend.

Accountancy Vanmorgen legde deze week een reeks vragen voor aan Mazars, naar aanleiding van het verschijnen van de herziene jaarrekening van Accon avm in december. Die jaarrekening corrigeerde de eerder, in juni verschenen, en van een goedkeurende verklaring voorziene jaarrekening van 2020. In de herziene jaarrekening was sprake van een foutherstel dat in de miljoenen liep en resulteerde in een forse daling van het eigen vermogen. Het verslag van de Raad van Bestuur, onder leiding van Theo de Vries, meldde dat het foutherstel het gevolg was van ‘manipulaties’ – een term die tekenend accountant Egon de Prouw van Mazars in zijn goedkeurende verklaring niet overnam.

Vervanging van tekenend accountant

Een eerdere accountantsverklaring bij de eerdere jaarrekening 2020 van Accon avm was nog ondertekend door Mazars-partner Joeri Galas, die vaker als controlerend accountant van MKB-accountantskantoren optreedt. In zijn recente interview met Accountancy Vanmorgen liet interim-bestuursvoorzitter Theo de Vries weten dat de wisseling van accountant voor de herziene jaarrekening een keuze van Mazars was. Die keuze was echter niet toegelicht in de goedkeurende verklaring van Mazars. Gevraagd naar deze wisseling van de wacht en naar de reden dat Mazars besloten heeft de wisseling in zijn verklaring niet toe te lichten, gaf een woordvoerder van Mazars het volgende antwoord:

‘Voor wat betreft het ondertekenen van de controleverklaring door onze collega E. de Prouw is het volgende van belang: Op het moment dat bij een opdracht/klant een signaal ontstaat dat sprake is van een situatie die mogelijk geclassificeerd moet worden als een hoog risico, is het staand beleid dat wij het inzetten van aanvullende kwaliteitsmaatregelen op de opdracht afwegen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het ondersteunen van de externe accountant en zijn/haar team en het naar het publiek en de gebruiker van onze verklaring etaleren dat de (controle-) opdracht objectief is

uitgevoerd. Eén van de mogelijke maatregelen is dan het vervangen van de externe accountant door interne roulatie toe te passen. Daarmee geven wij geen oordeel over het werk van de voorgaande accountant. Deze maatregel wordt uitsluitend ingezet vanwege de hiervoor genoemde redenen.’

Extra accountantsverklaring over 2019

Aangezien het foutherstel in de jaarrekening van 2020 van Accon avm met terugwerkende kracht is toegepast op balansdata van 2019, vroegen wij Mazars of het kantoor ook de goedkeurende verklaring van de jaarrekening van de jaarrekening 2019 heeft ingetrokken. Mazars laat weten ‘bij de mededeling van Accon avm voor het Handelsregister ingevolge art. 2:362 lid 6 BW een accountantsverklaring te hebben verstrekt’. Dit betreft een mededeling van Accon avm, over de inhoud van de jaarrekening 2019, waarbij Mazars als bijlage een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. Die mededeling met goedkeurende verklaring zijn ten tijde van het schrijven van dit artikel nog niet gedeponeerd bij het Handelsregister.

Fout of fraude?

In zijn column in het Financieele Dagblad van 3 januari beklaagt Marcel Pheijffer zich over de vage taal van het herziene jaarverslag van Accon avm, waarin geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen fouten en fraude. In zowel het voorwoord van de Raad van Bestuur als het verslag van de Raad van Commissarissen is de term ‘manipulatie’ gebruik. In de goedkeurende verklaring beperkte Mazars zich echter tot het constateren van materiële onjuistheden ‘als gevolg van onregelmatigheden’. In NVCOS 200 lid 5 wordt onderscheid gemaakt tussen (1) afwijkingen van materieel belang die het gevolg zijn van fraude en (2) afwijkingen van materieel belang die het gevolg zijn van fouten. In NV COS 240 wordt uitgelegd dat het bepalende karakter van frauduleuze afwijkingen ‘het opzettelijk karakter van de handeling die aan de afwijking in de financiële overzichten ten grondslag ligt.’

Voor Accountancy Vanmorgen was het reden te vragen waarom Mazars van mening verschilt met Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Accon avm over ‘het opzettelijke karakter’ van de materiële afwijkingen? Mazars laat weten niet van mening met Accon avm te verschillen over de afwijkingen. Meer wil een woordvoerder niet kwijt over de kwestie.

Geheimhouding

Voor de resterende vragen die Accountancy Vanmorgen stelde, beweert een woordvoerder van Mazars op grond van de geheimhouding geen informatie te mogen verstrekken. Voor vragen met betrekking tot de jaarrekening, het totstandkomingsproces en de daarbij betrokken personen verwijst Mazars door naar Accon avm. Deze onbeantwoorde vragen zijn hieronder weergegeven.

Het foutherstel dat leidde tot herziening van de balansposten overlopende activa en koopsomverplichtingen, en de reservering voor vakantiedagen, is uitgevoerd door de balans van 2019 te herzien, en daarna ook die van 2020 (al blijkt uit de jaarrekening niet hoe de oorspronkelijke jaarrekening van 2020 eruit zag). Dit leidt tot de volgende vragen: