Mazars gaf in juni goedkeurende controleverklaring af bij foute cijfers Accon avm

Mazars heeft als controlerend accountant van branchegenoot Accon avm afgelopen zomer een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij cijfers waarover Accon avm zelf onlangs bekend maakte dat er weinig van klopt. Accountancy Vanmorgen heeft een op 25 juni gedateerde goedkeurende controleverklaring ingezien, die door Mazars-partner Joeri Galas is afgegeven bij de cijfers van Accon avm over 2020. Mazars bevestigt de ondertekening en laat weten dat de verklaring is ingetrokken nadat het is geïnformeerd over mogelijke onjuistheden.

door Misha Hofland

Accon avm-topman Guus Delgers is onlangs geschorst omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor de financiële warboel bij het top 10-kantoor. Volgens interim-bestuurder Theo de Vries is er sprake van fouten in de cijfers die moeten worden hersteld. Het FD meldde zelfs ‘mogelijke boekhoudfraude’ door Guus Delgers. Voorzitter van de aandeelhoudersstichting Riet Nelisse sprak tegenover de krant over ‘malversaties’, die bedoeld zouden zijn om de slechte financiële prestaties van Accon avm te verbloemen.

Felle verklaring Delgers

Delgers zelf haalde in een uitgebreide verklaring fel uit over die beschuldigingen aan zijn adres. Volgens de geschorste bestuurder en voormalig CEO en CFO van Accon avm is er van fraude of malversaties helemaal geen sprake en ligt de kiem van het conflict in zijn keuzes als bestuurder om de OOB-vergunning van het accountantskantoor in te leveren en de overnamestrategie te staken. De aandeelhoudersvergadering zou volgens Delgers op 24 juni gewoon akkoord zijn gegaan met de jaarrekening 2020 en Mazars zou daarbij een dag later een goedkeurende verklaring hebben afgegeven. Met Delgers zelf werd intern naar eigen zeggen pas op 21 juli gecommuniceerd over posten die mogelijk niet klopten.

Jaarrekening goedgekeurd door Mazars

Die lezing lijkt nu – in elk geval met betrekking tot de jaarrekeningcontrole door Mazars – te kloppen. Mazars-partner Joeri Galas zette op 25 juni zijn handtekening onder een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening van de Accon avm-groep, heeft Accountancy Vanmorgen uitgevonden. De jaarrekening met goedkeurende verklaring van Mazars is nooit bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Wel heeft de jaarrekening eerder dit jaar korte tijd online gestaan, bevestigde Accon avm eerder al aan Accountancy Vanmorgen. Daarmee is in elk geval duidelijk dat Mazars de fouten, malversaties of fraude in de cijfers van Accon avm zelf niet heeft opgemerkt en afgelopen zomer haar goedkeuring heeft gegeven aan een jaarrekening waar later van alles mis mee bleek te zijn.

Reactie Mazars

Mazars laat in een reactie aan Accountancy Vanmorgen desgevraagd weten: “Na het ondertekenen van de controleverklaring zijn wij geïnformeerd over mogelijke onjuistheden in de jaarrekening 2020. Dat heeft ertoe geleid dat wij direct onze controleverklaring hebben ingetrokken; AcconAVM daarover hebben geïnformeerd en hen hebben gemeld dat het niet is toegestaan deze verklaring aan derden te verstrekken of op andere wijze te gebruiken. Wij hechten er aan duidelijk te maken dat van deze ingetrokken verklaring geen gebruik mag worden gemaakt en dat niemand op deze ingetrokken verklaring kan steunen.”