Betrapte boekhouder KempenPlus werd getipt door undercoveragent

Een administratief medewerker van sociale werkplaats KempenPlus kon ongezien bijna 5 miljoen euro overboeken op zijn eigen rekening. Hij liep tegen de lamp, maar wist al een maand voor zijn aanhouding dat hij betrapt was. Een undercoveragent lichtte hem in.

De boekhouder kreeg een telefoontje van de agent, die zich voordeed als bankmedewerker. Hij vertelde dat was ontdekt dat er in totaal 4,5 miljoen euro was weggesluisd. Dat geloofde de medewerker niet. Ook in een tweede telefoontje ontkende hij de fraude, maar toch ging hij in op het voorstel van de zogeheten bankmedewerker om de schade in termijnen terug te betalen. Daarmee dacht hij een politie-aangifte te voorkomen.

Enveloppen

De man wist dus dat zijn fraude bekend was, maar meldde zich niet zelf bij de politie. Drie weken na het laatste telefoontje van de undercoveragent werd hij gearresteerd. De politie wist voordat de undercoveragent werd ingeschakeld al dat de boekhouder miljoenen naar zijn privérekening had overgemaakt. Met de undercoveroperatie in maart 2020 wilde de politie erachter komen waar het geld was gebleven en wat het motief van de medewerker was. Er was toen ook al een medeverdachte in beeld die wekelijks een envelop toegestopt kreeg. Hun telefoongesprekken werden afgeluisterd.

Valse belastingaangiftes

De fraudezaak komt deze week voor de rechter met een eerste zitting. Het OM denkt dat de verduistering werd uitgevoerd door de boekhouder, maar noemt de medeverdachte die de enveloppen ontving, de uiteindelijke hoofdverdachte. Die perste de boekhouder af, is de stelling. De advocaat van de hoofdverdachte schuift de schuld naar de boekhouder, die in staat zou zijn om bankmedewerkers om te kopen. Hij heeft onder meer de belastingaangifte van KempenPlus vervalst om te verhullen dat hij geld achteroverdrukte. Dat kwam aan het licht bij een onderzoek door BDO. KempenPlus heeft daarvoor een naheffing gekregen van € 950.000, maar er is geen boete opgelegd. Controlerend accountant EY merkte de verduistering niet op.

Bron: Eindhovens Dagblad