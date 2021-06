Fraude bij KempenPlus, niet gezien door EY, was ingenieus

Het werkbedrijf KempenPlus moest mensen in de regio Bergeijk aan een baan helpen. EY merkte een fraude van 5 miljoen euro niet op. Maar die zat ook ingenieus in elkaar, blijkt uit een onderzoek.

Bestuur te weinig alert

Het bestuur van KempenPlus in Bladel had te weinig aandacht voor de interne bedrijfsvoering en heeft signalen gemist. Daardoor kon een boekhouder voor miljoenen euro’s frauderen. Daar staat echter tegenover dat het ook lastig zou zijn geweest om via die signalen handelingen goed in beeld te krijgen. De fraude zat namelijk specialistisch en ingenieus in elkaar. Het administratieprogramma, hetzelfde als de NASA gebruikt, was veel te complex. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoek door politiek-bestuurlijk adviseur Marcel van Dam naar fraude bij het werkbedrijf. Deze vond plaats in de periode 2014-2019.

Bijna 5 miljoen

De verdachte boekhouder werd gechanteerd door een ex-medewerker van de WVK, een man die daar in de groenvoorziening had gewerkt. Er loopt nog een onderzoek door BDO. De strafzaak komt voor in januari. De voorlopige schade bedraagt 4,7 miljoen euro. In het bestuur van KempenPlus (eigendom van de gemeenten Bladel, Reusel-De Mierden, Eersel en Bergeijk) zitten wethouders. De fraude zat op diverse plekken in de boekhouding. De hele administratie van KempenPlus is afgelopen jaar handmatig gecorrigeerd. Het computersysteem is vervangen.

Goede jaarresultaten

Volgens onderzoeker Marcel van Dam was accountant EY wel kritisch, maar gaven kanttekeningen onvoldoende aanleiding om aan fraude te denken. De aandacht van het bestuur lag met name bij de jaarresultaten en die waren goed. De gemeenten konden jaarlijks een bijdrage uit de winst verwachten. ‘Tot op de dag van vandaag is er grote verbazing over omvang, duur en inventiviteit van de fraude. Lang bleef die onopgemerkt’, schrijft Van Dam. Het bestuur had beter kunnen informeren naar de risico’s, maar dan is het nog de vraag of daarmee de fraude ontdekt zou zijn. Volgens de onderzoeker hadden bedrijf en bestuur vooral te maken met ‘de verkeerde man op de verkeerde plek op het verkeerde moment’.

Kopie

De fraude is complex. Onderzoeker Jansen geeft als voorbeeld dat KempenPlus sommige rekeningen los en andere groepsgewijs of in een batch betaalt. Een rekening van bijvoorbeeld 30.000 euro aan een bedrijf liep mee in de batch, maar de boekhouder verrichtte een kopie-betaling aan datzelfde bedrijf dat apart betaald werd. Het rekeningnummer veranderde hij echter in zijn eigen nummer. Omdat hij handig was in het softwareprogramma kon hij die betaling zelf ook laten verdwijnen in de boeken. Die kwam ook niet meer terug in de eindrekening, alsof het bedrag nooit had bestaan. De man rommelde verder ook met btw-aangiften en handtekeningen. Er werd nooit gesproken over het tekortschieten van interne controles. Degene die er de weg in wist, was ook de fraudeur en leverde alle informatie aan. Het vertrouwen van medewerkers in de boekhouder was groot. Hun collega kón dat niet gedaan hebben

Bron: Eindhovens Dagblad