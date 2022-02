Familieleden gevallen vastgoedtycoon Visser houden curator Nijhof Groep aan het werk

Curator Jeroen Stekelenburg dacht onlangs na jaren eindelijk het faillissement van de Nijhof Groep Accountants & Belastingadviseurs uit Deventer af te kunnen wikkelen. Een nieuwe rechtszaak die is aangespannen door familieleden van de gevallen vastgoedmagnaat Ger Visser gooit echter roet in het eten.

Zoon Ger jr. en dochter Kristel Visser willen via een bodemprocedure documenten boven water krijgen die aan moeten tonen dat Rabobank het vastgoedbedrijf van hun vader, Eurocommerce, naar de rand van de afgrond heeft geduwd. De familieleden spannen daarover een zaak aan tegen Stekelenburg, Rabobank en Eurocommerce-curator Paul Schepel.

Eurocommerce ontwikkelde kantoorruimten en bedrijfspanden en was onder anderen eigenaar van Gelredom. Bovendien werd een paardenstal gerund. In 2013 ging het bedrijf failliet. Er bleef een schuldenlast van zo’n €700 miljoen achter. Ger Visser werd persoonlijk failliet verklaard en werd in oktober 2020 veroordeeld tot drie jaar cel wegens valsheid in geschrifte rondom het faillissement van zijn vastgoedbedrijf. Visser beweerde dat er sprake was van een complot tegen hem met als doel hem te ruïneren, maar bleek zelf op grote schaal documenten te vervalsen.

Na het faillissement werden ook de pijlen gericht op de accountant van Eurocommerce, werkzaam bij Nijhof Accountants & Adviseurs. De accountant had goedkeurende verklaringen afgegeven bij de jaarrekeningen over onder meer 2008, 2009 en 2010 en werd uiteindelijk doorgehaald.

Faillissement Nijhof

Nijhof, één van de oudste accountantskantoren van Nederland, ging zelf in 2015 failliet. Curator Stekelenburg is sindsdien druk met de afhandeling. In een rechtszaak tussen Rabobank en Nationale Nederlanden werd onlangs bepaald dat de verzekeraar €8,5 tot €9 miljoen aan de bank moet betalen vanwege beroepsfouten die Nijhof maakte als controlerend accountant bij Eurocommerce.

Stekelenburg dacht daarna het faillissement af te kunnen ronden, maar meldt nu in zijn laatste faillissementsverslag dat familieleden van Ger Visser een nieuwe rechtszaak hebben aangespannen. Ook regionaal dagblad De Stentor blijkt er eind vorig jaar aandacht aan te hebben besteed. Visser zegt zelf namelijk nog altijd dat de Rabobank hem op een oneigenlijke manier naar de afgrond heeft geduwd. Dat probeert hij ook met allerlei stukken aan te tonen die in het bezit zouden zijn van onder anderen Stekelenburg. Een zaak die hij daarover eerder aanspande tegen de Nijhof-curator liep echter op niets uit.

Nieuwe rechtszaak familie Visser

Inmiddels proberen onder anderen de in Monaco woonachtige zoon Ger jr. en dochter Kristel Visser hetzelfde te bereiken. Verschillende Visser-familieleden hebben gezamenlijk een zaak aangespannen, waarmee ze aan willen tonen dat het faillissement van Eurocommerce onrechtmatig was. Omdat te kunnen onderbouwen eisen ze in een bodemprocedure een flinke hoeveelheid stukken van Rabobank en de twee curatoren in de faillissementen van Eurocommerce en Nijhof. Eurocommerce-curator Paul Schepel geeft de Visser-familie weinig kans, vertelde hij aan De Stentor: “Ze schieten met hagel en kijken wat ze raken. Wij zullen de rechtbank uitleggen dat Vissers verhaal van geen kant kan kloppen. Hij heeft geen recht op de stukken, maar gaat voor eerherstel, in een poging een forse schadevergoeding te ontvangen. Hij denkt dat hij bij mij een gigantische spaarpot aantreft.”

Nijhof-curator Stekelenburg meldt in zijn faillissementsverslag dat hij en de medegedaagden een incident hebben opgeworpen met als doel op voorhand zekerheid te verkrijgen over de proceskosten, voor als de procedure door de familie Visser wordt verloren. De gedaagden vinden dat nodig omdat ‘twee van de eisende partijen in Monaco wonen’ en zijn dus bang dat ze anders naar vergoeding van hun proceskosten kunnen fluiten.

Hoe de zaak ook afloopt, het Nijhof-faillissement kan als gevolg van de nieuwe ontwikkeling voorlopig in elk geval niet worden afgerond, schrijft curator Stekelenburg. “De afwikkeling van dit faillissement leek lange tijd vast te zitten op de verzekeringskwestie […] Hoewel deze kwestie inmiddels is afgewikkeld kan toch nog niet tot afwikkeling worden overgegaan omdat er inmiddels een procedure loopt over de vrijgave van informatie […]. Als gevolg van deze nieuwe ontwikkeling zal nog geruime tijd duren voordat het faillissement kan worden afgewikkeld.”