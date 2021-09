Vastgoedtycoon wil onschuld bewijzen met administratie van failliete accountant

Er komt maar geen einde aan de slepende zaak tegen de Deventer vastgoedmagnaat Ger Visser. Justitie is een nieuw onderzoek naar hem gestart. Jaren geleiden leidde de val van Visser tot het faillissement van de Nijhof Groep, destijds het oudste accountantskantoor van Nederland.

Gelredome

Justitie is een nieuw onderzoek gestart naar de gevallen vastgoedmagnaat Ger Visser van de in 2013 failliet verklaarde kantorenfirma Eurocommerce uit Deventer, onder meer eigenaar van het Gelredome. Opnieuw wordt gekeken of de oud-multimiljonair documenten heeft vervalst. Vorig jaar werd Visser veroordeeld tot drie jaar celstraf, ook voor valsheid in geschrifte. Hij had in de aanloop naar het hoger beroep vervalste documenten ingebracht. De immer strijdbare Gorsselnaar zelf is blij met het onderzoek, omdat het naar zijn mening kan aantonen dat hij altijd al gelijk had.

Nieuwe documenten

Het nieuwe onderzoek draait om documenten van aandeelhoudersvergaderingen in 2002 en 2007. Daarin staat dat Visser voor tientallen miljoenen euro’s aan aandelen zou hebben gekocht met geleend geld van Eurocommerce. De winst zou hem privé toekomen, verliezen zouden worden gedekt. Volgens Visser zelf is hij daarom onterecht failliet verklaard. De curatoren vinden de stukken ‘te mooi om waar te zijn’ en hebben aangifte gedaan.

Nijhof

Visser zegt de documenten gevonden te hebben bij zijn zoon. Volgens de vastgoedtycoon moeten er ook nog exemplaren in de administratie van het failliete Eurocommerce zitten. Een deel van die administratie, 32 dozen, staat nu tussen de boedel van het failliete accountantskantoor Nijhof. Die zaak ging mede ten onder door de val van Eurocommerce en Visser. De accountant had goedkeurende verklaringen afgegeven bij de jaarrekeningen van Eurocommerce over onder meer 2008, 2009 en 2010. Onder dreiging van schadeclaims van schuldeisers (waaronder de Rabobank) ketste een overname van Nijhof door Acon AVM in 2014 waarop Nijhof failliet ging. De betreffende accountant werd in 2015 door de Accountantskamer doorgehaald.

Kapot gemaakt

Ger Visser, maar ook curator Looijen die zijn faillissement afwikkelt, willen graag de dozen met administratie inzien. Dinsdag diende daarover een kort geding bij de rechtbank. Die besluit over twee weken of de administratie wordt overhandigd en zo ja, aan wie. Visser wil graag dat alles tot de bodem wordt uitgezocht. In zijn optiek zijn derden erop uit geweest om zijn bedrijf en hemzelf kapot te maken. Doel van Visser is aan te tonen dat een persoonlijk faillissement onnodig is en zijn bedrijf bewust naar de verdoemenis is geholpen. Daarnaast wil hij graag blijven wonen in zijn luxueuze boerderij aan de rand van het lommerrijke Gorssel. Vorige week onthulde RTV Oost dat de curator verwacht nog dit najaar een verkoopbord in de tuin te zetten. Overigens hebben zich al verschillende makelaars en gegadigden voor de fraaie buitenplaats gemeld.