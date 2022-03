Accountants veroordelen Russische inval, maar meer (nog) niet

Accountantskantoren nemen in woord afstand van de Russische inval in Oekraïne. Maar alleen Grant Thornton heeft ook echt maatregelen genomen. Volgens de Britse ethicus Michael Northcott ontbreekt het de grote kantoren aan daden en tonen zij geen moreel leiderschap. De NBA roept op tot een tijdelijke opschorting van controles van Russische bedrijven.

Alle grote accountantsfirma’s hebben het Russische geweld veroordeeld, maar van het doorsnijden van alle Russische banden lijkt vooralsnog geen sprake. Deloitte zegt staat ‘ondubbelzinnig’ achter het Oekraïense volk te staan. EY veroordeelt de ‘schending van het internationaal recht’ en dringt er bij alle partijen op aan te werken aan een vreedzame oplossing. PWC is ‘geschokt’ en in constant contact met collega’s in Oekraïne. KPMG veroordeelt de ‘militaire invasie van de Russische overheid die tegen het internationaal recht ingaat’ en BDO heeft ‘ontzag’ voor de ‘moed en veerkracht van onze collega’s in de regio’. Alleen Grant Thornton heeft acties aangekondigd. Dinsdag verbrak het zijn banden met FBK, een bij Grant Thornton aangesloten kantoor in Rusland.

Nederlandse kantoren

Op Accountant.nl zijn reacties te lezen van alle Nederlandse takken van de grote kantoren. Zij laten weten geen grote klanten te hebben die onder de sancties vallen. Zowel KPMG als Deloitte stellen geen opdrachten te hebben die in strijd zijn met de sanctielijsten van de VS, het VK of de EU en identificeert en beoordeelt ‘alle afspraken met klanten met banden met Rusland’. Flynth geeft aan dat de crisis ‘grote gevolgen’ heeft voor klanten. Het kantoor verwacht dat veel ondernemers vragen zullen hebben over wat de verschillende sancties betekenen voor hun bedrijfsvoering.

NBA

De NBA is geschokt door de ontwikkelingen in de Oekraïne en leeft mee met alle getroffenen. De beroepsorganisatie roept accountants op goede nota te nemen van de sanctiemaatregelen. Belangrijk is dat geen zaken mogen worden gedaan met personen, bedrijven en organisaties die op de EU-sanctielijst staan, aldus de NBA. Hun tegoeden in de Europese Unie zijn bevroren. Toepassing van het sanctiebeleid betekent dat alle diensten aan de gesanctioneerde organisatie worden beëindigd. Een strikte interpretatie van de sanctiewetgeving impliceert dat staking van werkzaamheden tevens zou gelden voor de wettelijke controle. Maar het kan in het publiek belang zijn dat dergelijke wettelijke controles worden voortgezet, stelt de beroepsorganisatie. Eventuele vermoedens van fraude en/of overtreding van wet- en regelgeving die de accountant constateert, kunnen worden meegenomen in de uiteindelijke verklaring bij de jaarrekening.

Northcott

De Britse ethicus Michael Northcott, gasthoogleraar in Leuven, heeft zich geërgerd aan de twee Britse beroepsorganisaties voor accountants, die – desgevraagd – een reactie gaven op de Russische inval. Veel verder dan gemeenplaatsen over sympathie voor het Oekraïense volk en de noodzaak om de veiligheid van hun werknemers in de regio te waarborgen kwamen zij niet. Op de vraag of Britse accountants hun banden met Russische klanten verbreken en uit Rusland vertrekken kwam geen antwoord. Wel lieten de organisaties weten dat naleving van de sancties een prioriteit zou zijn. Op Accountancy Today verwijt Northcott de Britse accountants slappe knieën en een gebrek aan moreel leiderschap.

Moreel leiderschap

Nortcott: ‘Sympathie met de Oekraïners is het gemakkelijke deel – dat hebben we allemaal. Het kost niets en vereist geen moreel leiderschap. Het moeilijkere deel, het deel waar vooral de Big Four, maar eigenlijk elk internationaal bedrijf een verschil zou kunnen maken, is door zich helemaal uit de markt terug te trekken. Als Burberry geen jassen levert aan Poetins soldaten, dan zouden Britse accountantskantoren niet de boekhouding moeten doen voor zijn regering, zijn trawanten, of elk bedrijf dat belasting betaalt aan zijn oorlogsmachine. Zo simpel is het.’

Economische redenen

De Britse emeritus hoogleraar vindt ‘voor één keer’ een verwijzing naar nazi-Duitsland op zijn plaats. Hij wijst erop dat er niet alleen morele argumenten zijn om Rusland te verlaten maar ook economische. Door de sancties zal de Russische economie naar verwachting instorten, de roebel verder in waarde dalen en Russische aandelen flink kelderen.