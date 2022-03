Kwartiermakers zoeken intermediairs

De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector, Marlies de Vries en Chris Fonteijn, zijn op zoek naar accountants die als intermediair willen meekijken tijdens het controleproces.

Experiment

De Kwartiermakers hebben een wetenschappelijk experiment geïnitieerd met het intermediairsmodel. Dat loopt tot de zomer van 2023. Doel van het experiment is te onderzoeken of het mee laten kijken door een onafhankelijke deskundige derde (de intermediair) tijdens belangrijke momenten in de jaarrekeningcontrole leidt tot kwalitatief hogere controle. Het experiment, waarvoor zich inmiddels genoeg gemeenten, woningcorporaties, bouwondernemingen en transportondernemingen hebben aangemeld, wordt wetenschappelijk begeleid door een onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam.

Gezocht: accountants

Om het experiment te begeleiden zoeken de Kwartiermakers circa zeven accountant met ruime ervaring in de wettelijke controlepraktijk. Als intermediair kijken zij mee met de wettelijke controle van de deelnemende organisaties, op drie kritieke momenten tijdens het controleproces. Het gaat om een beperkt aantal controles per intermediair; naar verwachting bedraagt de tijdsbesteding circa 40 – 60 uur per controle.

Vergoeding

De betrokken intermediairs ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden via een dienstverleningsovereenkomst met het ministerie van Financiën. Uitgangspunt is dat zij gedurende het experiment niet werkzaam of anderzijds betrokken zijn bij een accountantsorganisatie, of aan één van de aan het experiment deelnemende organisaties.

Op de LinkedIn-pagina van de kwartiermakers is een profielschets voor de gezochte intermediairs opgenomen. Belangstellenden kunnen contact opnemen via kwartiermakersaccountancy@minfin.nl of telefoon 06–5018 0211.