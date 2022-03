Roger Lips veroordeeld in zaak omvangrijke faillissementsfraude

Vastgoedmagnaat Roger Lips en zijn vrouw zijn door de rechtbank Zwolle veroordeeld tot celstraffen van 8 en 2 maanden in de omvangrijke faillissementsfraudezaak waar de twee volgens justitie bij betrokken zijn. Er staat het stel mogelijk nog meer te wachten, want de veroordelingen gaan alleen over de inlichtingen- en verschijningsplicht van de verdachten ten opzichte van de curatoren, niet over de faillissementsfraude zelf. Daarover volgt nog een aparte strafzaak.

Faillissementen

Lips vertoeft met zijn gezin al jaren in miljonairsparadijs Dubai, zonder bekende bron van inkomsten. Het vastgoedimperium van het paar ging in 2013 failliet; daarna werden zij ook persoonlijk failliet verklaard. In totaal waren Lips en zijn vrouw betrokken bij 157 failliete vennootschappen. De curatoren die deze faillissementen afwikkelen hadden ernstige vermoedens dat activa aan de boedels zijn onttrokken. Daarvan werd ook aangifte gedaan door de curatoren.

Het OM noemde het gedrag van Lips en zijn echtgenote tijdens de zitting ‘een vorm van voor eigen rechter spelen die zijn weerga in de Nederlandse rechtspleging niet kent’. Volgens het OM zijn in Nederland faillissementen met een schuldenlast rond de 320 miljoen euro ongeëvenaard. Lips’ motto werd geschetst als ‘we passen de tactiek van de verschroeide aarde toe’.

Inlichtenplicht

Het OM voerde in de zaak waarin Lips en zijn vrouw nu zijn veroordeeld aan dat beiden niet meewerkten aan het onderzoek van de curatoren. Volgens Lips hoefde dat ook niet, omdat hij daarmee mee zou werken aan zijn eigen veroordeling in de andere strafzaak. De rechtbank vindt dat de gevluchte vastgoedmagnaat wel verplicht was mee te werken, maar oordeelt ook dat die informatie mogelijk niet gebruikt mag worden in de fraudezaak.

OM tevreden

De rechtbank gaat daarmee volgens het OM ‘voor een belangrijk deel’ mee met de eisen en standpunten van het Functioneel Parket, maar er is ook sprake van vrijspraken op enkele onderdelen. De officier van justitie laat weten blij te zijn met de veroordelingen hoewel de straffen lager zijn dan geëist (16 maanden). “We moeten het gaan bestuderen. De vonnissen geven in ieder geval rugwind voor in de hoofdzaak waarin morgen een regiebijeenkomst plaatsvindt bij de rechter-commissaris”, aldus de officier van justitie.