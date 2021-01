OM eist 16 maanden cel tegen failliete vastgoedbons Lips

Vastgoedmagnaat Roger Lips en zijn vrouw draaien als het aan het OM ligt voor 16 maanden de cel in wegens faillissementsfraude. Zelf hoorde hij de eis maandag niet in de Zwolse rechtbank: Lips vertoeft met zijn gezin al jaren in Dubai, zonder bekende bron van inkomsten.

Beide echtelieden zijn ook privé al jaren failliet. De officier van justitie vroeg zich vorig jaar al af hoe zij in staat zijn om met hun kinderen in het miljonairsparadijs Dubai te wonen en te leven en herhaalde die vraag op de zitting. Inkomsten zijn niet bekend, terwijl ze hun curatoren daarvan wel op de hoogte moeten stellen. Ook als bestuurder in andere faillissementen zouden ze onvoldoende inlichtingen hebben verstrekt. ‘Hierdoor kunnen de curatoren niet goed de belangen van de schuldeisers behartigen omdat er onvoldoende zicht is op geldstromen en andere van belang zijnde gegevens. Het strafrechtelijk onderzoek naar de onttrekkingen uit de boedel loopt nog.’ Volgens de officier lappen Lips en zijn eega de verplichtingen uit de Faillissementswet aan hun laars. ‘Zij zijn zich zelfs bewust van de strafbaarheid van hun handelen en volharden daarin.’

Schuldenlast 320 miljoen

Het imperium van het paar ging in 2013 failliet; daarna werden zij ook persoonlijk failliet verklaard. Het OM noemt hun gedrag ‘een vorm van voor eigen rechter spelen die zijn weerga in de Nederlandse rechtspleging niet kent’. ‘Volgens het OM zijn in Nederland faillissementen met een schuldenlast rond de 320 miljoen euro ongeëvenaard.’ Verder werd Lips’ motto geschetst als ‘we passen de tactiek van de verschroeide aarde toe’. In totaal waren hij en zijn vrouw betrokken bij 157 failliete vennootschappen. ‘De curatoren die deze faillissementen afwikkelen hadden ernstige vermoedens dat activa aan de boedels zijn onttrokken. Daarvan werd ook aangifte gedaan door de curatoren. Het OM besloot het onderzoek naar de onttrekkingen vanuit de boedels naar privé van deze zaak af te splitsen omdat dat onderzoek nog steeds in regie bij de rechter-commissaris loopt.’

Informatieplicht

Maar de officier haalde het toch maar even aan om duidelijk te maken dat inlichtingen voor curatoren belangrijk zijn. ‘Eén van de belangrijkste verplichtingen die de Faillissementswet oplegt is dat de failliet, of de bestuurder daarvan, de curator – gevraagd én ongevraagd – alle informatie dient te verstrekken, zodat die zich een goed beeld kan vormen van de toestand van de boedel vóór en tijdens het faillissement, ten behoeve van de gezamenlijke crediteuren. Als men deze verplichting schendt dan verbindt de Strafwet daar consequenties aan.’

Wetteloosheid en brutaliteit vierde volgens het OM hoogtij bij het echtpaar Lips, dat in 2013 de wijk nam naar de Emiraten. ‘Zij weten dat zij zich aan misdrijven schuldig hebben gemaakt en hebben er geen blijk van gegeven dat zij voornemens zijn om zich door curatoren te laten horen en de inlichtingen zullen geven waartoe zij verplicht zijn. Zich voor justitie veilig wanend in Dubai onttrekken zij zich aan alle verplichtingen.’

De zaak gaat woensdag verder.