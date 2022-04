Ondernemer met belastingadvies- en administratiekantoor verdacht van belastingfraude en witwassen

Na een melding door een accountantskantoor aan de Belastingdienst is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een 67-jarige man uit Rijswijk die bestuurder en mede-aandeelhouder is van een belastingadvies- en administratiekantoor. De Rijswijker is dinsdag aangehouden op verdenking van belastingfraude en witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst. Een 62-jarige man uit Rotterdam die medebestuurder en -eigenaar is van het kantoor wordt verdacht van valsheid in geschrifte en is ook aangehouden.

Katvangers ingezet voor onterechte btw-teruggaaf

De 67-jarige verdachte zette vermoedelijk jonge mensen van rond de 20 jaar in als katvangers, laat de FIOD weten. Deze jongeren werden benaderd om een besloten vennootschap op te richten en voor die BV’s een bankrekening te openen. De man diende vervolgens met zijn belastingadvieskantoor aangiften omzetbelasting ten onrechte in namens meerdere BV’s. De teruggaven aan omzetbelasting werden bijgeschreven op de pas geopende bankrekeningen van de door de jongeren opgerichte BV’s. Het geld dat op de bankrekeningen binnenkwam, kwam via de katvangers weer in handen van de Rijswijker. Vermoedelijk is er voor een totaalbedrag van 378.489 euro opzettelijk onjuist teruggevraagd op aangiften omzetbelasting. Niet alle teruggaven zijn verleend of uitbetaald door de Belastingdienst.

Coronasteun

De 62-jarige verdachte, bestuurder en medeaandeelhouder van het belastingadvies- en administratiekantoor, diende volgens de FIOD een vals opgemaakte suppletieaangifte voor de omzetbelasting over het jaar 2019 in. De aangifte is vermoedelijk valselijk opgesteld om coronasteun te kunnen verkrijgen.

Doorzoeking

De FIOD heeft de twee mannen dinsdag aangehouden en doorzoekingen verricht. De twee zijn na hun aanhouding overgebracht naar politiebureaus in Den Haag en Capelle aan den IJssel voor verhoor. Er hebben doorzoekingen plaatsgevonden in drie woningen in Rijswijk, Rotterdam en Capelle aan den IJssel en in een kantoorpand in Den Haag. Er is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, gegevensdragers, telefoons, 4.000 euro contant geld en een auto. Daarnaast is er in een safeloket, waar één van de verdachte een kluis huurde, 63.000 euro aan contanten gevonden en in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.